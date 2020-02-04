TSK'ya sızan 47 FETÖ'cü hakkında gözaltı kararı İstanbul merkezli 20 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 25'i muvazzaf, 15'i ihraç, 4'ü geçici olarak görevden uzaklaştırılan, 2'si emekli, biri de sivil olmak üzere 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Haber Merkezi 04 Şubat 2020, 10:48 Son Güncelleme: 04 Şubat 2020, 10:51 AA