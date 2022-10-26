TTB’nin kapısına kilit vurulsun: Askere düşmanlık düşmana askerliktir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda hem Millet İttifakı’na hem de Türk Silahlı Kuvvetleri’ne “kimyasal silah” iftirası atanlara tepki gösterdi.

CESARETİN VARSA ADAY OL

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, “Bir de beni deneyin” şeklindeki sözlerine işaret eden Bahçeli, şunları kaydetti: “Cumhurbaşkanlığı, yapboz tahtası, deneme yanılma sahası değildir. Kılıçdaroğlu açık açık adayım diyemiyor veya adayını ilan edemiyor. Zillet ittifakının ortak cumhurbaşkanı adayının kim olacağı belirsizliğini ısrarla koruyor. Sayın Kılıçdaroğlu, iki de bir meydan okuyacağına, cesaretin varsa milletimizin huzuruna çık da adaylığını ilan et, adayım diyerek kararını zikret. Açıkla da Türk milleti seni tartıya alsın, bakalım kilon kaçmış, ederin neymiş, çapın nasılmış.”

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HEPSİ ALÇAK

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kimyasal silah kullandığını dillendirenlere aldanacak ve kanacak hiç kimsenin olmadığını vurgulayan Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: “CHP'li bir milletvekilinden HDP'lilere, terörist Demirtaş'tan Türk Tabipleri Birliği Başkanı'na kadar düşman safında toplananlar, terörün değirmenine su taşıyanlar açıktadır, hepsi de alçaktır. Herkesi uyarıyorum; Türk askerine düşmanlık, düşmana askerliktir. Teröristlere basamak olanlar, sözcülük yapanlar su katılmamış teröristtir. Türk askerine aslı astarı olmayan suçlamalarda bulunanlar terörizme beşinci kol faaliyeti yapan kansızlardır.”

KAPISINA KİLİT VURULSUN

“Şerefli Türk hekimlerini hariç tutuyorum, Türk Tabipleri Birliğinin başkan ve yöneticileri hakkında en ağır cezai işlemlerin tatbik ve temin edilerek, bu birliğin kapısına kilit vurulmasını, doktorlarımızın bu kuruma mecburi üyelik şartlarının kaldırılarak özgürleşmelerini tarihi önemde addediyorum. Türk düşmanı bir birliğin isminin başında Türk olamaz, Türk yazılamaz. Türk askerine hainlerin ve zalimlerin ağzıyla kimyasal silah çamuru atanları, mesela Türk Tabipleri Birliği Başkanı'yla diğerlerinin Türk vatandaşlığından çıkarılması, vatansız ve ülkesiz olmaya mahkum edilmesi akla en yatkın yollardan birisidir.”

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