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Gündem Tübayı bıçaklayıp, 2 gün başında beklemiş
MERSİN

Tüba'yı bıçaklayıp, 2 gün başında beklemiş

Mersin'de İsmet Ç. birlikte yaşadığı Tüba Ateş'i, bıçaklayarak öldürdü. Evden gelen kötü koku üzerine kapıyı kırıp içeri giren polis ekipleri, İsmet Ç.'yi öldürdüğü kadının başında beklerken buldu. Şüphelinin Tüba Ateş'i pazar günü öldürüp, 2 gün boyunca başında beklediği ortaya çıktı.

Haber Merkezi DHA
Tüba Ateş (38).
Tüba Ateş (38).

Sitedeki bir daireden gelen kötü koku üzerine polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. Adrese gelen ekipler, kokunun C bloğun ikinci katındaki daireden geldiğini belirledi. Kapıyı kırarak içeri giren polis ekipleri, evde Tüba Ateş (38) olduğu belirlenen kadının yerde yatan cesedi ile başında bekleyen İsmet Ç.'yi (61) buldu.

  • İsmet Ç. gözaltına alınırken, gelen sağlık ekipleri Ateş'in 2 gün önce hayatını kaybettiğini belirledi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası kadının cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.

İsmet Ç.'nin Tüba Ateş'i geçen pazar günü bıçaklayarak öldürdüğü, 2 gün boyunca cesedin başında beklediği ortaya çıktı. Soruşturma devam ediyor.

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