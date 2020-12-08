Tüba'yı bıçaklayıp, 2 gün başında beklemiş

Sitedeki bir daireden gelen kötü koku üzerine polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. Adrese gelen ekipler, kokunun C bloğun ikinci katındaki daireden geldiğini belirledi. Kapıyı kırarak içeri giren polis ekipleri, evde Tüba Ateş (38) olduğu belirlenen kadının yerde yatan cesedi ile başında bekleyen İsmet Ç.'yi (61) buldu.
- İsmet Ç. gözaltına alınırken, gelen sağlık ekipleri Ateş'in 2 gün önce hayatını kaybettiğini belirledi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası kadının cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.
İsmet Ç.'nin Tüba Ateş'i geçen pazar günü bıçaklayarak öldürdüğü, 2 gün boyunca cesedin başında beklediği ortaya çıktı. Soruşturma devam ediyor.