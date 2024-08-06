TÜBİTAK 38 personel istihdam edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan Resmi Gazete'deki atama kararı ile bazı bakanlık ve kamu kurumlarına atamalar gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çanakkale İl Müdürü Muhammet Mermer ile Çankırı İl Müdürü Hasan Tahsin Yıldırım görevden alındı, 21 ile de yeni müdür atandı. İşte Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete atama ve görevden alma kararları.