Tuğçe'yi asansör boşluğuna iten öğretim görevlisinin tahliye olduğu ortaya çıktı

Necmettin Erbakan Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Tuğçe Ülkü Gürbüz(22), 25 Eylül Çarşamba akşamı tartıştığı aynı üniversitenin Sağlım Bilimleri Fakültesi'nde araştırma görevlisi olan erkek arkadaşı Mustafa K. (31) tarafından asansör boşluğuna itildi. Beyin kanaması geçiren ve omurgaları ile belinde kırıklar oluşan Gürbüz, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 2 kez ameliyat edildi.
Gözaltına alınan Mustafa K. ise ifadesinde, alkollü olduğunu, neden tartıştıklarını hatırlamadığını söyledi. Mustafa K. tutuklanarak, cezaevine konuldu.
Şikayetçi olmadı
Tedavisinin ardından taburcu edilen Gürbüz ise ifadesinde Mustafa K. ile sevgili olduklarını anlatarak, "Olay gecesi Mustafa ile alkol aldık. Evden çıktıktan sonra neden tartıştık hatırlamıyorum. Bu konuda kimseden davacı ve şikayetçi değilim" dedi.
Tahliye edilmiş
Olayla ilgili savcılığı soruşturması sürerken, Mustafa K'nın dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda yaklaşık 1 ay önce tahliye edildiği ortaya çıktı. Gözaltına alındıktan sonra yapılan testlerde, olay anında uyuşturucu kullandığı belirlenen Mustafa K. hakkında ayrıca 'uyuşturucu kullanmak' suçundan soruşturma başlatıldı.
Öte yandan Mustafa K'nın görevli olduğu Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından başlatılan idari soruşturma kapsamında açığa alındığı öğrenildi.