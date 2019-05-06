Tuğgeneral'e müebbet hapis: Darbeci Semih Terzi'ye 'adam uyandı' mesajı atmıştı

FETÖ mensuplarının kalkıştığı 15 Temmuz hain darbe girişiminin başarısızlığa uğratılmasının ardından örgüt mensuplarıyla ilgili davalar görülmeye devam ediyor.

Yurdun dört bir yanında devam eden davalarda son olarak, 15 Temmuz gecesi Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı olarak görev üstlenen eski Tuğgeneral Ahmet Otal ile ilgili karar verildi. Otal, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Darbe gecesi Semih Tezi ile mesajlaştı

Darbe gecesi Ankara'daki Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmeye gelen ve burada şehit Ömer Halisdemir tarafından vurularak etkisiz hale getirilen Semih Terzi ile Ahmet Otal arasında o gece yoğun bir görüşme trafiği yaşandığı ortaya çıkmıştı.

Terzi, telefonunda "Ahmet Otal R" adıyla kayıtlı eski Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı tuğgeneral Ahmet Otal ile dönemin Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı olan İkinci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'in derdest edilmesi planını da görüştü.

İsmail Metin Temel her zaman sahada olan komutanlardan biri olarak biliniyor.

İsmail Metin Temel Paşa için "Adam uyandı" mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan dışında darbe günü 'öldürülme emri verilen tek kişi' olan İsmail Metin Temel'i öldürmek için tim görevlendirilmiş, Temel'in gideceği yeri son anda değiştirmesi ve gittiği yerdeki hareketliliği erken fark etmesi darbecilerin emeline ulaşmasını engelledi.

Terzi'nin 'mutlaka etkisiz hale getirilmesi gerekenler' listesinde adı geçen Temel Paşa ile ilgili gelişmeleri darbe gecesi anlık olarak takip ettiği öğrenildi.

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Silopi'den Korgeneral Temel'i derdest etmek için helikopterle gönderdiği ekibi Van'da kimsenin karşılamadığını belirten Terzi'ye, Otal, "Adam uyandı." karşılığını verdi.

Darbeci Ahmet Otal.

Terzi ile Otal arasında geçen WhatsApp yazışması şu şekilde:

Terzi: "Ahmet, helikopterle Diyarbakır'a kalkıyorum, oradan Ankara yapacağım. Benim başkan yb. Celal Koca seni arayacak.

Ahmet Otal: Tmm.

Terzi: Haber var mı?

Ahmet Otal: Van'da Siirt için bekliyor.

Terzi: Tm.

Terzi: Bizim adamlar Van için çıktı. Havadalar. Kimse karşılamadı diyorlar.

Ahmet Otal: Tecrit etmiş.

Terzi: Kim, neyi? Biraz açık yaz, iş başladı artık. Adamlarıma talimat vereceğim.

Ahmet Otal: Adam uyandı.

Ahmet Otal: Bizim buraya gelebilirler. (00.44)

Ahmet Otal: Asyş k Kh ta kur Bşk tecrit etmiş.

Terzi: Bizim Silopi'ye dönseler daha iyi olur. (00.46)

Ahmet Otal: İrtibat yok. (00.46)

Ahmet Otal: Güvenilir adam yok.

Ahmet Otal: Bizim buraya gelecekler.

Terzi: Tm. Bizim çocuklarla irtibatın var mı? (01.07)

Terzi: Ahmet, bizim çocuklarla irtibatın var mı? Durumu açıkla onlara.

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Ahmet Otal: İkmal yapıp devam. (01.08)

Terzi: Pistin, hedefin koordinatları vs, ne lazımsa yapın. Bana bırakmadan yönetin." (01.50)

İsmail Metin Temel, 15 Temmuz'da FETÖ tarafından öldürülmek istenmişti.

O gece neler olmuştu

Darbe girişi sonrasında mahkemede tanık olarak o gece yaşadıklarını anlatan Temel Paşa, şunları söylemişti:

"Olay günü Esendere Hudut Taburu'nu denetlemeye gitmiştim. Akşam henüz hava aydınlıkken geri dönmek istediğimde hava sahasının tüm uçuşlara kapatıldığı bildirildi. Ben de ilk olarak Güvercinlik’teki Hava Karacılık Okulu Komutanı'nı aradım ancak ulaşamadım. Bu esnada Yüksekova'daki 'pilot Eskişehir ile görüşmüş ve uçuş için izin verilmiş. Ancak pilota transponder (radara uçağın bilgilerini göndererek izlenmesini sağlayan sistem) açık olsun denmiş.

Pilota sürekli 'nereye gidiyorsunuz' sorusu soruldu

Ben Siirt'te gideceğimizi beyan ettim. Daha sonra hareket ettik ve pilota tranponderı kapamasını söyledim. Pilot, Hava Kuvvetleri'nin 'açık bırakın' uyarısını hatırlatınca kapattırmadım ancak helikopteri çok alçaktan uçurtmak kaydıyla Siirt yerine Van'a iniş yaptık. Bu arada pilotumuza sürekli nereye gittiğimizin sorulduğunu sonradan öğrendim. Alçak uçtuğumuz için bizim konumumuzu takip edememişler."

Orgeneral İsmail Metin Temel.

"Helikopterle baskına geldiler"

Gece hava karardığında ise karargah üzerinde bir ses duyduğunu ifade eden Temel Paşa, "Ne olduğunu sorduğumda askerlerim irtibat kuramadıklarını söylediler. Polise sorduk, 'bize ait değil' dediler. Van Filo'ya sorduk kendi uçuşları olmadığını ifade etiler. O zaman helikopterin bize yönelik bir tehdit teşkil edebileceğini anladım.

Korumalara ve emir astsubayına karargahın korunması için hareket eden her şeye ateş emri verdim. Takviye birlik istedim ancak onlar gelmeden helikopter iniş yaptı ve içindeki tim inip mevzi aldı. Ben yanlarına giderken askerlerim 'Komutanım size acil telefon gelebilir. Siz kalın, biz kontrol edip gelelim' dediler. Helikopterin yanına varıp kapıyı açarak pilotu zorla aşağı indirmek istemişler. O sırada tim bir anda helikoptere hızla doluşmuş, hatta son iki kişi helikopter hoverdeyken (yerden 1-2 metre yüksekteyken ) atlamış ve süratle kaçmışlar."

"Hain olduğu söylenen generali infaz edecektik"

Darbe girişiminin hemen ardından gelişmelere de işaret eden Temel Paşa, ifadesinde şunları söylemişti:

"Ben daha öncesinde Siirt Valisi ile bölücü terör örgütüne yönelik şehrin içinde sokağa çıkma yasağı ilan edilen mahallelerde nokta operasyonları sağlıklı bir şekilde yapabilmek için Siirt'te buluşmak üzere sözleşmiştik. Normalde helikopter ile gideceğim yer Siirt’ti. Ancak ben sonradan fikir değiştirip Van'a gitmiştim.

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OYNAT 03:17 Paşadan askerlere: Sizin tırnağınız onların canı etmez Zeytin Dalı Harekatını komuta eden Orgeneral Metin Temel, harekata destek için hazırda bekleyen PÖH, JÖH ve güvenlik korucularına, "Sizin tek birinizin tırnağı bin terörist etmez" dedi.

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