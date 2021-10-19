Gündem TÜGVAdan yöneticiler mesleklerini vakıf aracılığıyla buluyor iddialarına yalanlama Bu kara propagandayı asla kabul etmiyoruz
İSTANBUL

TÜGVA'dan 'yöneticiler mesleklerini vakıf aracılığıyla buluyor' iddialarına yalanlama: Bu kara propagandayı asla kabul etmiyoruz

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), vakıf çalışmalarında gönüllü olan yöneticilerin, mesleklerine vakıf aracılığı ile kavuşmuş gibi lanse edilmesine tepki gösterdi. İddiaların bir kara propaganda olduğunu belirten TÜGVA, bunun asla kabul edilmeyeceğini bildirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
TÜGVAdan yöneticiler mesleklerini vakıf aracılığıyla buluyor iddialarına yalanlama: Bu kara propagandayı asla kabul etmiyoruz
TÜGVA genel merkezi

Vakıftan yapılan açıklamada, misyonu ve vizyonu belli olan TÜGVA'nın, genel merkez ve il-ilçe yöneticilerinin gönüllülük esasıyla gençlere karşılıksız hizmet ettiği, işi, gücü, mesleği olan kişilerin bulunduğu görünür, şeffaf ve güzide bir kuruluş olduğu anlatıldı.

  • Açıklamada, TÜGVA'da istihdam edilen personeller hariç Yönetim Kurulu üyeleri, il temsilcileri ve diğer vakıf yöneticilerinin gönüllülük esasıyla vakıf çalışmalarında bulunduğunu, her birinin kendi mesleklerini icra ettiği aktarıldı.

TÜGVA üyeleri tehdit ediliyor
GÜNDEM
TÜGVA üyeleri tehdit ediliyor

"İFTİRA ATARAK BİZİ YILDIRAMAYACAKLAR"

Gönüllülük esası ile yapılan bu çalışmalarda kişilerin istediği okulu okuma ve istediği mesleği yapma hürriyetinin bulunduğu ve bunun yasal olduğu anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bir kişinin özel sektörde ya da kamuda çalışması yasal olarak vakıf yöneticisi veya üyesi olmasına engel değildir. Bu şeffaf ve yalın gerçeğe rağmen vakıf yöneticilerimizin meslekleri ve çalıştıkları yerler üzerinden hedef alınması, haklarında iftira atılması sadece kara propagandadır. Mesleklerini yaparken vakıf çalışmalarında gönüllü olarak çalışmaları takdir edilesi bir durum olması gereken yöneticilerimizin mesleklerine vakıf aracılığı ile kavuşmuş gibi gösterilmesi kara propagandadır, bu kara propagandayı asla kabul etmiyoruz. Yurt dışındaki etki ajanları ve yurt içindeki gazeteciler, bazı siyasiler bu durumu kara propaganda malzemesi yapmak yerine, eğer bir sorun olarak görüyorlarsa kendilerine hodri meydan diyoruz, bu iddialarını yargıya taşımalarını bekliyoruz. Sosyal medyadan iftira atarak, yalan söyleyerek, tehdit ederek, hedef göstererek bizleri yıldıramayacaklarını açık bir şekilde ilan ediyoruz."

Mücahit Birinci: 28 Şubat'ın İmam Hatiplere yaptığı düşmanlığın aynısını şu anda CHP TÜGVA'ya yapıyor
GÜNDEM
Mücahit Birinci: 28 Şubat'ın İmam Hatiplere yaptığı düşmanlığın aynısını şu anda CHP TÜGVA'ya yapıyor

TÜGVA'dan haklarında çıkan olumsuz haberlere tepki: Yalan ve iftira kampanyası
GÜNDEM
TÜGVA'dan haklarında çıkan olumsuz haberlere tepki: Yalan ve iftira kampanyası
Buranın halkı çok para veriyor

'Buranın halkı çok para veriyor'

​Kiraladıkları arabayla dilenmeye geldiler.
Facebookun ismi değişiyor

Facebook'un ismi değişiyor

Şirketin CEO'su Zuckerberg yeni ismi 28 Ekim'de duyuracak.
İYİ Parti lideri Meral Akşenere HDP Eş Başkanı Pervin Buldanın iktidar ortağı olacağız sözü soruldu: İlk kez sizden duyuyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika turunda: Nijerya'da mevkidaşı ile açıklama yaptı

İsmail Demir müjdeli haberi verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.