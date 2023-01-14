Gündem Tüketim hırsının bedelini mazlumlar ödüyor
YEREL GÜNDEM

Tüketim hırsının bedelini mazlumlar ödüyor

Dünyada israf edilen gıdaların bile açlık sorununu çözebileceğini söyleyen Emine Erdoğan, daha çok tüketimi teşvik ederek elde edilmiş her kazancın insanlık adına bir kayıp olduğunu kaydetti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Tüketim hırsının bedelini mazlumlar ödüyor
Emine Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, tüketim hırsının bedelini en temel haklarından yoksun kalarak mazlumların ödediğini söyledi. “Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi”nde konuşan Emine Erdoğan, dünyada israf edilen gıdaların açlık sorununu tamamen ortadan kaldırabilecek seviyede olduğunun bilindiğini kaydetti. Tüketimin yaşam kültürü haline geldiği bir çağda yaşandığını ifade eden Erdoğan, “Bir sermaye olarak görülen ve kaynakları sınırsızmış gibi tüketilen yeryüzünün, milyonlarca canlıya ev sahipliği yapan ortak evimiz olduğunu unutmuş durumdayız.” diye konuştu.

İNSANLIK ADINA BİR KAYIP

Erdoğan, dünyanın bir yanında ihtiyacın çok ötesinde tüketim yaşanırken, bu tüketimi karşılayabilmek için dünyanın başka yerlerinde insan emeği ve doğal kaynakların biteviye sömürüldüğünü aktardı. Tüketim hırsının bedelini, emeği ve doğal kaynakları hoyratça sömürülen mazlumların temiz hava ve suya, sağlıklı gıdaya erişim gibi en temel haklarından yoksun kalarak ödediklerini aktaran Erdoğan, daha çok tüketimi teşvik ederek elde edilmiş her kazancın insanlık adına bir kayıp haline geldiğini vurguladı.

62,2 MİLYAR LİRA TASARRUF

Emine Erdoğan, atıkların doğru yönetimi ile yalnızca 5 yılda çok önemli kazanımlar elde ettiklerini, 195 bin ailenin elektrik kullanımına eş değer enerji tasarrufu, 2 milyon hanenin de su kullanımına eş değer su tasarrufu sağladıklarını aktardı. Yılda 850 bin aracın trafikten çekilmesi anlamına gelen yaklaşık 4 milyon ton sera gazının salınımını önlediklerini belirten Erdoğan, 650 milyon ton ham maddeden tasarruf sağladıklarını kaydetti. Erdoğan, bugüne kadar geri kazanılan milyonlarca ton atık ile toplamda 62,2 milyar lirayı ekonomiye kazandırdıklarını vurguladı.

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