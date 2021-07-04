Gündem Tükettiğinden fazlasını üretiyor Yuvacıktaki güneş santralleriyle 63 milyon TLlik tasarruf
KOCAELİ

Tükettiğinden fazlasını üretiyor: Yuvacık’taki güneş santralleriyle 63 milyon TL’lik tasarruf

Kocaeli Yuvacık’taki İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde kurulan Güneş Enerji Santralleri, 2 MW gücüne ulaştı. Toplamda 1050 hanenin bir yıllık elektrik tüketimini karşılayacak santraller, 63 milyon TL’nin üzerinde tasarruf sağlayacak.

Haber Merkezi İHA
Tükettiğinden fazlasını üretiyor: Yuvacık’taki güneş santralleriyle 63 milyon TL’lik tasarruf
Arıtma tesisi, tükettiğinden fazlasını güneşten üreten bir tesis haline geldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İzmit Su A.Ş. tarafından işletilen Yuvacık’taki İçme Suyu Arıtma Tesisinde bulunan 1 MW gücündeki Güneş Enerji Santraline ilave olarak, tesis bina çatıları üzerine aynı kapasitede yeni bir Güneş Enerji Santrali daha yapıldı.

Böylece Arıtma Tesisi toplam 2 MW gücüne ulaşan Güneş Enerji Santralleri ile enerji ihtiyacının yüzde yirmi iki fazlasını güneşten elde ederek, tükettiğinden fazlasını güneşten üreten bir tesis haline geldi.

63 milyon lira tasarruf

Toplamda 14,2 milyon TL’ye mal olan ve 1050 hanenin bir yıllık elektrik tüketimine eşdeğer üretim yapan santrallerin 25 yıllık ekonomik ömrü neticesinde, bugünkü fiyatlar ile 77 milyon TL gelir getirmesi planlanıyor. Böylelikle güncel fiyatlarla 63 milyon TL’lik bir tasarruf sağlanacak.

Hidroelektrik santralden 3200 haneye elektrik
Ayrıca tesis girişinde bulunan 2.300 kW kapasiteli hidroelektrik santralde yıllık ortalama 9.050.000 kWh elektrik üretilerek yaklaşık 3.200 hanenin yıllık elektrik ihtiyacına karşılık gelen üretim yapılıyor.

Yılda 54,5 milyon TL gelir

Şu anda Kocaeli’de yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim yapan toplam tesis kapasitesi yaklaşık 29.000 hanenin bir yıllık ihtiyacına karşılık gelen 28,6 MW olup bu tesislerden yılda ortalama 54,5 Milyon TL gelir elde ediliyor.

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