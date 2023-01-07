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POLİTİKA

Tüm birliklere talimat verildi: Yunanistan'ın hiçbir tacizi karşılıksız kalmayacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, provokatif eylemlerine devam eden Yunanistan’a sert mesajlar verdi: Daha dün balıkçı teknemize ateş açtılar. Hiçbir tacizi karşılıksız bırakmayacağız. Tüm birliklerimiz bu konuda talimatlı. Sakın bir maceraya heveslenmeyin. Güvendiğiniz dağlara karlar yağmadan, aklınızı başınıza alın, ayaklarınız yere bassın.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Tüm birliklere talimat verildi: Yunanistanın hiçbir tacizi karşılıksız kalmayacak
​Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Yunanistan’ı bir kez daha uyardı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Yunanistan’ı bir kez daha uyardı. AK Parti’nin Tokat’taki “2023’e Doğru Şehir Buluşmaları” programında konuşan Akar, sürekli gerginliği arttıran Atina’ya sert mesajlar verdi. Türkiye ve Yunanistan arasındaki sorunların çözümü ve gerginliğin giderilmesi için barışçıl yol ve yöntemlerin, diyaloğun önemine değinen Akar, “Bu kapsamda bir tarafta istişari, diğer tarafta güven ve güven arttırıcı önlemler çerçevesindeki görüşmeler, bunlarla birlikte ayrıştırma usullerine yönelik görüşmeler var. Fakat maalesef bunların hiçbirine komşumuz Yunanistan’dan olumlu bir yanıt alamıyoruz” diye konuştu. “Yunanistan’la ciddi sorunlarımız var. Bu sorunların çözülmesi ve gerginliğin giderilmesi için büyük azim gösteriyoruz” diyen Akar, Atina’yı uzlaşmaz ve kışkırtıcı tavırlarından vazgeçmeye çağırdı:

AKLINIZI BAŞINIZA ALIN

“Mevcut statükoyu bozan, adaları silahlandıran Yunanistan. Ülkemizin dibine kadar gelip provokasyon yapan Yunanistan. Daha dün balıkçı teknemize ateş açan Yunanistan. ‘Yavuz hırsız, ev sahibini bastırır’ anlayışıyla iç politik sebeplerle gerginliği arttırıyorlar. Biz de bunlara hem sahada hem masada gerekli cevabı veriyoruz. Biz, herhangi bir şekilde provokasyonda, saldırıda, tacizde bulunmuyoruz ama bize yapılan hiçbir tacizi de karşılıksız bırakmayacağımızı söylüyoruz. Tüm birliklerimiz de bu konuda talimatlı. Güvendiğiniz dağlara karlar yağmadan, aklınızı başınıza alın, ayaklarınız yere bassın. Biz gerçekten samimi olarak dostluk elimizi uzatıyoruz, bu dostluk elimizi tutmakta gecikmeyin. Başkalarını arkanıza alarak, bir maceraya sakın heveslenmeyin. Tarihte bunu yaptınız sonuçları malum.”

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