Tüm öğrenciler için yaz okulu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu yaz sadece BİLSEM öğrencilerine değil, tüm öğrencilere yaz okulu açacaklarını müjdeledi. Bakan Özer, Yenimahalle Bilim ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen ‘BİLSEM’lerin Alt Yapılarının Güçlendirilmesi Projesi Atölye Tanıtım ve Açılış Programı’na katıldı. Burada konuşan Özer, 20 yılda eğitime erişim ve eğitimin demokratikleşmesinin önündeki engellerin kalktığını ve bu dönemde ilk kez kız çocukların okullaşma oranlarının erkek çocukların sayısını geçtiğini söyleyerek, şöyle devam etti:

Mahmut Özer

“Ülkelerin gelişmesinde insan kaynağı çok önemli. Türkiye’nin her tarafındaki bilim sanat merkezlerinde özel yetenekli öğrencileri yeni programlarla sürekli destekliyoruz. 81 ilde 183 bilim sanat merkezimiz vardı; ancak saha ziyaretlerinde ilçelerden ilçelere 50, 60 ya da 100 kilometre uzaktaki bilim ve sanat merkezine gitmek için çocuklarımızın uzun yollar kat ettiğini gördük. Dedik ki ‘erişimi kolaylaştıracak şekilde imkan olan tüm noktalara bilim sanat merkezi kuralım’ ve 2021’in sonunda bilim sanat merkezlerinin sayısını 225’e çıkarttık. 2022 yılında hedef olarak 350’yi koymuştuk. 4 ayda hedefimizi aştık ve 355’e ulaştık. Şu anda 81 ilde 355 bilim sanat merkezimiz, gençlerimizin, çocuklarımızın hizmetindedir. İnşallah bu sayı daha çok artacaktır.”

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SANAT VE BİLİM OLACAK

Bakan Özer, bugün 58 ildeki BİLSEM’lerde 160 atölyenin açılışını yaptıklarını kaydederek, “Biz sadece bilim sanat merkezlerinin sayısını artırmıyoruz, aynı zamanda altyapısını, donanımını artırmak için büyük mücadele veriyoruz, büyük kaynaklar ayırıyoruz. Bilim sanat merkezlerimiz, eğitim öğretim dönemi içerisinde özel yetenekli öğrencilerimizin yeteneklerini geliştirmeye katkı veren birimler. İlk kez bu yaz itibarıyla bilim sanat merkezlerinde sadece bilim sanat merkezine seçilmiş öğrenciler değil, 2’nci sınıftan 12’nci sınıfa kadar tüm öğrencilerimize yaz okulu açacağız. Yaz okulunda 2 ders olacak; 1’i bilim, 2’ncisi sanat. Okullar arasındaki imkan farklılıklarını azaltmak için kullandığımız bir mekanizma var; destekleme ve yetiştirme kursları. Artık bilim sanat merkezlerimizi de destekleme ve yetiştirme kursları kapsamına alıyoruz. Öğretmenlerimiz, bilim sanat merkezindeki öğretmenlerimiz de bu kapsamda tüm öğrencilerimize yaz okullarında bilim ve sanat ile ilgili hazırlamış oldukları programı paylaşacaklar. Yani biz artık Milli Eğitim Bakanlığı olarak sadece akademik eğitim-öğretim yılına değil 12 aya bakacağız ve gençlerimizi hiç yalnız bırakmayacağız” dedi.

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