Tüm şehit çocuklarına istihdam hakkı

Gazilere ve şehit yakınlarına sağlanan sosyal haklar ve olanaklar “Aile Yılı” bitmeden yenilenecek.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilen ve TBMM Milli Savunma Komisyonu’nun AK Parti ve MHP’li üyelerinin üzerinde çalıştığı 40 maddeyi bulan yeni kanun teklifinin ayrıntıları belli olmaya başladı.
GAZİLERE 50 BİN LİRA MAAŞ
Teklif taslağına göre, terörle mücadelede gazi olan er ve erbaşlara verilen ödenekler iki katına çıkarılacak. 25 bin 233 lira olan gazi er maaşı 2025 yılı rakamlarına göre 50 bin 466 liraya çıkarılacak. Bu rakamın 2026 yılı enflasyon verisiyle daha yükselmesi bekleniyor. Terörle mücadelede uzuvlarını yitiren gazilere sağlanan ortez ve protezlerin Ankara dışındaki illerde de yaptırılmasına olanak sağlanacak. Terörle mücadelede yaralanmış ancak malûl sayılmayanlara da malullük hakkı ve aylığı hakkı tanınacak.
BİN ŞEHİT ÇOCUĞU YARARLANACAK
Şehit anne, baba ve kardeşleri ile eş ve çocuklarına tanınan birer kişilik istihdam hakkı genişletilecek. Birden fazla çocuğu olan şehitlerin tüm çocuklarına istihdam hakkı tanınacak. Bu düzenlemeden bin kadar şehit çocuğu faydalanacak.