Tüm şehit çocuklarına istihdam hakkı

Teklif taslağına göre, terörle mücadelede gazi olan er ve erbaşlara verilen ödenekler iki katına çıkarılacak. 25 bin 233 lira olan gazi er maaşı 2025 yılı rakamlarına göre 50 bin 466 liraya çıkarılacak. Bu rakamın 2026 yılı enflasyon verisiyle daha yükselmesi bekleniyor. Terörle mücadelede uzuvlarını yitiren gazilere sağlanan ortez ve protezlerin Ankara dışındaki illerde de yaptırılmasına olanak sağlanacak. Terörle mücadelede yaralanmış ancak malûl sayılmayanlara da malullük hakkı ve aylığı hakkı tanınacak.