Tunç Soyer'in 'Taşkın sorununu çözdük' afişi astığı İzmir'in Buca ve Karabağlar ilçesinde yollar göle döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından İzmir'de bugün öğle saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Buca ve Karabağlar ilçelerinde cadde ve sokaklar suyla doldu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Rögarların taşması nedeniyle cadde ve sokaklardaki yol üzerindeki bazı iş yerleri sular altında kalırken trafikte de aksamalar meydana geldi. Araçların göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.

SOYER 'TAŞKIN SORUNUNU ÇÖZDÜK' AFİŞİ ASMIŞTI

İzmir'de yaşanan su baskınları, akıllara İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in alt geçitlere astığı afişler geldi. Soyer, kentte bulunan geçitlere "Söz verdik, yaptık. Sel ve taşkınlara son" afişleri asmıştı.

GÜNDEM İstanbul'da sokaklar yine göle dönerken İmamoğlu'dan açıklama geldi: Çok hazır bir ekibimizin olduğunu gururla söyleyebilirim