Tunç Soyer'in 'Taşkın sorununu çözdük' afişi astığı İzmir'in Buca ve Karabağlar ilçesinde yollar göle döndü
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Söz verdik, yaptık. Sel ve taşkınlara son" afişleri astığı İzmir'in Karabağlar ve Buca ilçelerinde etkili olan sağanak yağış, hayatı felç etti. Şiddetli yağışın ardından pek çok ev ve iş yerini su basarken araçlar, cadde ve sokakların göle dönmesi nedeniyle ilerleyemedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından İzmir'de bugün öğle saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Buca ve Karabağlar ilçelerinde cadde ve sokaklar suyla doldu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Rögarların taşması nedeniyle cadde ve sokaklardaki yol üzerindeki bazı iş yerleri sular altında kalırken trafikte de aksamalar meydana geldi. Araçların göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.
SOYER 'TAŞKIN SORUNUNU ÇÖZDÜK' AFİŞİ ASMIŞTI
İzmir'de yaşanan su baskınları, akıllara İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in alt geçitlere astığı afişler geldi. Soyer, kentte bulunan geçitlere "Söz verdik, yaptık. Sel ve taşkınlara son" afişleri asmıştı.