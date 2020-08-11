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Gündem Tuncelide kayıp Gülistan Dokuyu arama çalışmalarına polis özel harekat timleri de katıldı
TUNCELİ

Tunceli haber: Gülistan Doku'yu arama çalışmalarına polis özel harekat timleri de katıldı

Tunceli'de kayıp Gülistan Doku'yu arama çalışmalarına polis özel harekat timleri de katıldı

Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan Gülistan Doku'nun bulunması için Uzunçayır Baraj Gölü'nde yürütülen arama çalışmalarına polis özel harekat timleri de destek verdi. Kente 6 ilden gelen AFAD ekipleri de su yüzeyi ve kıyılarda botlarla arama çalışmalarını sürdürdü. Arama çalışmalarını kayıp kızın ablası Aygül Doku da takip etti.

Haber Merkezi AA
Gülistan Doku'yu arama çalışmalarına özel harekatçılar da katıldı.
Gülistan Doku'yu arama çalışmalarına özel harekatçılar da katıldı.

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Doku'nun (21) ailesinin, Diyarbakır'dan kente gelerek kayıp başvurusu yapmasıyla başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Su seviyesi yaklaşık 16 metre düşürülen ve 17 bölüme ayrılarak işaretlenen baraj gölünde, farklı illerden kente gelen Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Sualtı Arama Kurtarma Grup Komutanlığında görevli birinci sınıf dalgıçlar ile jandarma ve polis dalgıçlardan oluşan 10 ekip, 2 su altı kamerası ve sonar cihazı desteğiyle arama çalışması yaptı.

Gülistan Doku

Gülistan Doku'nun görüntülerini inceleyen bilirkişi: Suda, yüksekten düşmeye bağlı hareketlilik yok
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Gülistan Doku'nun görüntülerini inceleyen bilirkişi: Suda, yüksekten düşmeye bağlı hareketlilik yok

6 ilden gelen ekipler arama çalışmasını sürdürdü

Kente 6 ilden gelen AFAD ekipleri de su yüzeyi ve kıyılarda botlarla arama çalışmalarını sürdürdü.

  • Doku'yu arama çalışmalarına İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis özel harekat timleri de katıldı. Bir ekip de drone ile havadan çalışmalara destek verdi.

AA
Kente 6 ilden gelen AFAD ekipleri de su yüzeyi ve kıyılarda botlarla arama çalışmalarını sürdürdü.

Arama çalışmalarını kayıp kızın ablası Aygül Doku da takip etti.

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Gülistan Doku'nun iki gün art arda alıkonulduğu ortaya çıktı

Gülistan Doku 5 Ocak'ta kaybolmuştu

Tunceli'de üniversite okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta emniyete kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, çalışma başlatmıştı.

Baraj gölünde arama yapan ekiplerce 187 gün süreyle su altı ve üstünde sürdürülen çalışmalardan sonuç alınamamıştı. İçişleri Bakanlığının talimatıyla su altı arama çalışmalarına son verilmişti.

Ailenin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmesinin ardından Uzunçayır Baraj Gölü'nün kısmen boşaltılması kararı verilerek, su altı arama çalışmalarına 6 Ağustos'ta 17 ekiple yeniden başlanmıştı.

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