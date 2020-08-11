Tunceli'de kayıp Gülistan Doku'yu arama çalışmalarına polis özel harekat timleri de katıldı

Ekonomi

Doğum yardımı, Türk vatandaşları ile mavi kart sahiplerine verilir. Devlet tarafından annelere geri ödemesiz olarak yapılan bu yardım çocuk sayısına göre değişiklik göstermekte. Doğum yapan annelere verilen bu yardım parasının nereden alınacağı ve başvuru şartlarının neler olduğu sürekli araştırılıyor. Peki, 2020 doğum yardımı ne kadar? Doğum yardımını kimler alabilir?