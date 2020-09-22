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TUNCELİ TÜRKİYE

Tunceli haberleri: 9 köy ile 4 mezra karantinaya alındı

Tunceli'de 9 köy ile 4 mezra karantinaya alındı: Düğünde halay çekenlere de 44 bin lira ceza kesildi

Tunceli'nin Mazgirt ve Ovacık ilçelerine bağlı 9 köy ile 4 mezra, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Haber Merkezi DHA
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Arşiv

Mazgirt ilçesinde 7 köy ile 3 mezra, Ovacık ilçesinde ise 2 köy bir mezra İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının kararıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

  • Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının kararları doğrultusunda, Mazgirt ilçesine bağlı Temurtaht, Kuşhane, Kızılcık, Dazkaya, Anıtçınar, Ağaçardı, Aslanyurdu köyü, Civan, Dalömer, Sürü mezraları ve Ovacık ilçesine bağlı Şahverdi, Mollaliler köyü ile Sürü mezrası karantinaya alındı" denildi.

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Halay çeken 14 kişiye 44 bin 100 lira ceza

Yapılan açıklamada ayrıca kent merkezindeki bir düğünde halay çeken kişilerle düğün sahipleri ve işletmecilerin de aralarında bulunduğu 14 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle kişi başı 3 bin 150'şer lira olmak üzere 44 bin 100 lira idari para cezası kesildiği belirtildi.

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