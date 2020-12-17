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Gündem Dağ keçisini vuran şahsa28 bin 405 TL ceza
TUNCELİ

Tunceli haberleri: Dağ keçisini vuran şahıs yakalandı,

Dağ keçisini vuran şahsa28 bin 405 TL ceza

Tunceli’de dün dağ keçisini vuran şahıs, yöre sakinlerinin ihbarı ve ekiplerin çalışmasıyla yakalandı. Şahsa 28 bin 405 TL para cezası kesildi.

Haber Merkezi İHA
Yakalanan şahsa, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefetten 27 bin 777 TL tazminat bedeli ve 628 TL de idari para cezası olmak üzere toplam 28 bin 405 TL cezai işlem uygulandı.
Yakalanan şahsa, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefetten 27 bin 777 TL tazminat bedeli ve 628 TL de idari para cezası olmak üzere toplam 28 bin 405 TL cezai işlem uygulandı.

Tunceli'nin Pertek ilçesine bağlı Bulgurtepe köyünde koruma altında bulunan 4 yaşındaki bir dağ keçisi vuruldu.

Yöre sakinlerinin durumu fark etmesi üzerine olay jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekiplerine bildirildi. Ekipler vurulan dağ keçisini bölgeden alırken, şüpheli şahsın yakalanması için çalışma yaptı.

Eğirdir Gölü’nde kaçak avcılık denetimi: 570 adet sahipsiz kerevit pinterine el konuldu
GÜNDEM
Eğirdir Gölü’nde kaçak avcılık denetimi: 570 adet sahipsiz kerevit pinterine el konuldu

Gece boyu çalışmasını sürdüren ekipler, şahsı yakaladı. Yakalanan şahsa, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefetten 27 bin 777 TL tazminat bedeli ve 628 TL de idari para cezası olmak üzere toplam 28 bin 405 TL cezai işlem uygulandı.

Denizde kovalamaca: Kaçak midye avcıları dalgıç polisler tarafından yakalandı
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​İzmit Körfezi'nde kaçak midye avlayan kişileri görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, şüphelilere denizden çıkmaları yönünde uyarılarda bulundu.
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Üzerlerinde dalgıç kıyafeti bulunan bu kişiler, yüzerek kaçmaya çalıştı.
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Bunun üzerine bölgeye dalgıç polisler sevk edildi.
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Yaklaşık 2 saat boyunca 3 kilometrelik sahil şeridinde devam eden kovalamacanın ardından kaçak midye avlayan 2 kişi, denizden çıkarıldı.
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Kaçak midye avcılığı yaptığı tespit edilen 2 kişiye Su Ürünleri Kanunu kapsamında, idari para cezası kesildi.
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Denizde kovalamaca: Kaçak midye avcıları dalgıç polisler tarafından yakalandı
İzmit'te polis ekiplerinin operasyon düzenlediği kaçak midye avcıları denizden çıkmayı reddetti. Çağrılan dalgıç polislerin sahil şeridi boyunca yaklaşık 3 kilometre peşlerinden yüzerek yakaladığı 2 şüpheliye, idari para cezası uygulandı.


Önceki günde kentte organize şekilde bir dağ keçisini vuran 3 şahıs yakalanmış, 83 bin TL para cezası kesilmişti.

Kaçak ava gidip mahsur kalanları jandarma kurtardı: Hayatları kurtarılan avcılara 10 bin lira cezası kesildi
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Olay, merkez Nilüfer ilçesi Gölyazı Mahallesi Uluabat Gölü’nde meydan geldi.
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Edinilen bilgiye göre, Nilüfer Jandarma Asayiş Bot Komutanlığına bağlı ekipler Uluabat Gölü’nden gelen silah sesleri üzerine harekete geçti. Arıburnu mevkiine gelen ekipler sazlık alanda iki adet kayık ve kamışlarla gizlenmiş güme tespit etti. Detaylı inceleme yapan ekipler bölgede kimsenin olmadığını fark etti.
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Kayık içerisinde yapılan aramalarda ise, 4 adet tüfek, 116 adet av fişeği, mühre olarak kullanılması yasak olan 6 adet yeşilbaş canlı ördek, 1 adet ölü yeşilbaş ördek, 1 adet avcı boy çizmesi, 4 adet plastik manke, 7 adet metal çubuk ve 2 adet tahta çubuk ele geçirdi.
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Bu sırada (37) I.Ş. ve (39) K.C. isimli iki kişi tekneyle göle açıldıklarını ve gölün ortasında mahsur kaldırdıklarını bildirerek ihbarda bulundu. Harekete geçen Nilüfer Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri mahsur kalan iki kişiye kısa sürede ulaşarak kurtarmayı başardı.
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I.Ş. ve K.C.’nin alınan ifadesinde ise, seyir görevi yapan Jandarma Bot Timlerini görünce kullandıkları kayık ve av malzemelerini sazlık alanda kamışlarla saklayarak başka bir kayıkla göle açıldıklarını, akıntının etkisiyle yönlerini kaybedince mahsur kaldıklarını ve yardım istediklerini söylediler. Sazlıkların arasında gizlenen avcılar ördek ve diğer av malzemelerinin kendilerine ait olduklarını bildirdiler.
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Bunun üzerine ifadeleri alınan iki kişiye, Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ayrı ayrı 5 bin lira olmak üzere toplamda 10 bin lira idari para cezası işlem uyguladı.
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Diğer yandan ele geçirilen malzemeler ise yine Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Kaçak ava gidip mahsur kalanları jandarma kurtardı: Hayatları kurtarılan avcılara 10 bin lira cezası kesildi
Bursa'da Uluabat Gölü'nde kaçak avcılık yapan avcılar gölde mahsur kalınca jandarmadan yardım istediler. Operasyonla hem kurtarılan hem gözaltına alınan 2 kaçak avcı ile birlikte avlanması yasak çok sayıda yeşilbaşlı ördek ve av malzemesi ele geçirildi. Hayatları kurtarılan avcılara 10 bin lira para cezası kesildi.


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