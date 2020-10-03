Tunceli'de Yıldırım-4 operasyonunda iki terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli’nin Ovacık ilçesi kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi. Aynı bölgede geçtiğimiz ay da 4 terörist öldürülmüştü.

SİLAHLARIYLA BİRLİKTE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Valilikten yapılan açıklamada, "Yıldırım-4 Munzur Kutu Operasyonu kapsamında, Tunceli-Ovacık kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda; 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonumuz devam etmektedir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.

GÜNDEM MSB duyurdu: Barış Pınarı Bölgesi'nde sızma girişimindeki iki terörist etkisiz hale getirildi

Öte yandan, geçtiğimiz ay aynı bölgede gerçekleştirilen Yıldırım-4 Munzur Kutu Operasyonu kapsamında MİT, Jandarma ve Emniyetin ortak istihbarat çalışmasının ardından İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda terörden arananlar kırmızı listede bulunan ve 10 milyon TL’ye kadar ödülle aranan sözde TKP/ML-TİKKO Siyasi Komiseri Nubar kod adlı Erol Volkan İldem ile terörden arananlar gri listede yer alan ve 500 bin TL ödülle aranan Roza kod adlı Fadime Çakıl’la birlikte 4 terörist, silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmişti.