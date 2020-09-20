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Gündem Tunceliden acı haber Munzur Vadisinde kaybolan 2 kardeşten birinin cesedi bulundu
TUNCELİ

Tunceli son dakika haber: Munzur Vadisi'nde kaybolan 2 kardeşten birinin cesedi bulundu

Tunceli'den acı haber: Munzur Vadisi'nde kaybolan 2 kardeşten birinin cesedi bulundu

Elazığ'dan 8 gün önce Tunceli'ye gelerek Munzur Vadisi'ne sarımsak toplamaya giden Mehmet ve Bozkurt Aydemir kardeşlerin kaybolması üzerine başlatılan arama çalışmalarına bugünde devam edildi. Munzur Vadisi Milli Parkı'nda kaybolan 2 kardeşten birinin cansız bedeni bulundu.

Haber Merkezi AA
Kaybolan kardeşler için ekipleri arama kurtarma çalışması yapmıştı.
Kaybolan kardeşler için ekipleri arama kurtarma çalışması yapmıştı.

Elazığ'dan 8 gün önce Tunceli'ye gelerek Munzur Vadisi'ne sarımsak toplamaya giden Mehmet (37) ve Bozkurt Aydemir (45) kardeşlerin kaybolması üzerine başlatılan arama çalışmaları bugün de devam etti.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde başlatılan arama çalışmalarında, Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK) timleri, Türk Kızılay, AFAD gönüllüleri, Doğal Afet Arama Kurtarma (DAK) eğitmenleri, Munzur Arama Kurtarma Derneği, Munzur Doğa Sporları Kulübü (MUDOSK) personelinden oluşan yaklaşık 250 kişilik ekip yer aldı.

  • İz arama köpekleri, İHA ve dronelerin de kullanıldığı çalışmalarda ekipler, kayıp 2 kardeşten Bozkurt Aydemir'in cesedini, araçlarını park ettikleri Munzur Vadisi'ndeki Venk köyü mevkisinden 600 metre uzaklıkta suda buldu.

19 gündür aranıyordu: Cansız bedeni bulundu
GÜNDEM
19 gündür aranıyordu: Cansız bedeni bulundu

Ekiplerce yapılan ilk kontrolde suda boğularak hayatını kaybettiği anlaşılan Bozkurt Aydemir'in suda akıntıya kapılıp sürüklendikten sonra cesedinin bir ağaca takıldığı öğrenildi.

Kayıp Mehmet Aydemir'i arama çalışmaları ise ekiplerce devam ediyor.

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