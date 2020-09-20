Tunceli'den acı haber: Munzur Vadisi'nde kaybolan 2 kardeşten birinin cesedi bulundu

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Mercimek köftesi tarifi: Pratik mercimek köftesi nasıl yapılır?

Sevmeyen var mı mercimek köftesini? Biz hiç görmedik de... Gün sofralarının, misafir davetlerinin olmazsa olmaz ikramıdır kendisi. O olmazsa sanki hep bir şeyler eksiktir. Yerini kimi zaman kısır doldurmaya çalışır, kimi zaman ise çiğ köfte. Nafile, tutmaz yerini hiçbir şey bu lezzetli mercimek köftelerinin. Tazecik marulla, yeşillikle ikram edilir, üzerine bolca limon yakışır hatta isteyene nar ekşisi... Peki, mercimek köftesi nasıl yapılır? İşte tarifi...