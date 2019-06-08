Gündem Tunceli Valisi El bombaları ile karşılık verdiler, kahramanlarımız gerekeni yaptı
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
TUNCELİ

Tunceli Valisi: El bombaları ile karşılık verdiler, kahramanlarımız gerekeni yaptı

Tunceli Valisi: El bombaları ile karşılık verdiler, kahramanlarımız gerekeni yaptı

Tunceli’de Kutu Deresi’nde 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonla ilgili Vali Tuncay Sonel, "5 kadın terörist 'teslim ol' çağrılarımıza ateşle, el bombaları ile karşılık verdi. Bizim kahramanlarımız da teröristlere gerekeni yaptı" dedi.

Haber Merkezi IHA
Tunceli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Özel Harekat Timleri
Tunceli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Özel Harekat Timleri

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Özel Harekat Timleri, Kutu Deresi’nde yürüttüğü operasyonda belirlenen 5 teröriste "Teslim Ol" çağrısı yapmış, çıkan çatışmada hepsi etkisiz hale getirilmişti.

Operasyonu bölgede beraberinde Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak ile İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen’le birlikte askeri kamuflaj giyerek yöneten Vali Tuncay Sonel, detayları paylaştı.

Sonel, teröristlere teslim ol çağrısı yapıldığını ancak onların silahla ve el bombaları ile karşılık vermesi üzerine hepsinin etkisiz hale getirildiğini aktardı.

"Hepsi birer kahraman"

Kutu deresinde olduklarını aktaran Vali Tuncay Sonel, şu ifadelere yer verdi:

  • "Kahraman JÖH’lerimiz başarılı bir operasyona imza attı. Hepsi birer kahraman. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun destekleriyle kahraman güvenlik güçlerimizin teröristle mücadelede başarılı sonuçlar elde etmesinin ardından Tunceli artık huzur şehri haline geldi. Bugünde 5 kadın terörist ’Teslim Ol’ çağrılarımıza rağmen, ateşle, el bombaları ile karşılık verdiler. Bizim kahramanlarımız da teröristlere gerekeni yaptı. 4 kadın terörist etkisiz hale getirildi, 1 kadın teröristte göçük altında kaldı, toplam 5 kadın terörist etkisiz hale getirilmiş oldu. Bütün kahramanlarımızın alnından öpüyoruz. Allah onların yar ve yardımcısı olsun. Rabbim kahramanlarımızın ayağına taş değdirmesin"
Gezide otelseçimde uçak

Gezi'de otel
seçimde uçak

İçişleri Bakanı Soylu'dan kritik açıklamalar.
Mağarada kıstırılanteröristlere operasyon

Mağarada kıstırılan
teröristlere operasyon

Tunceli'de düzenlenen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Anne ve kızıvatandaşlar kurtardı

Anne ve kızı
vatandaşlar kurtardı

​Adana'da otomobil sulama kanalına uçtu.
Dönüş sürüyor

Dönüş sürüyor

İstanbul'a dönüş güzergahlarındaki yoğunluk devam ediyor.
Baltık Denizi'nde dev tatbikat

Baltık Denizi'nde dev tatbikat

​NATO üyeleri en kapsamlı tatbikatı gerçekleştirecek.
TEM'de makas dehşeti: 4 ölü

TEM'de makas dehşeti: 4 ölü

​Polis her yerde kaçan sürücüyü arıyor.
Bir kadının<br>başarı hikayesi

Bir kadının
başarı hikayesi

Satış sorumlusuydu şimdi 40 ülkeye ihracat yapıyor.
Tarihi randevu

Tarihi randevu

Milliler, dünya şampiyonu Fransa'yı konuk ediyor.
YKS'ye<br> girecekler dikkat

YKS'ye
girecekler dikkat

ÖSYM, sınava girecek adaylara hatırlatmalarda bulundu.
3 günde 3 ton

3 günde 3 ton

​Yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.
Valilikten <br>suç duyurusu

Valilikten
suç duyurusu

Ordu Valiliği, CHP'nin İstanbul adayı hakkında suç duyurusunda bulundu.
Evleri su<br>basınca ortaya çıktı

Evleri su
basınca ortaya çıktı

​Tünel zannediyorlardı ama gerçek başka çıktı.
PKK'ya<br>'pençe' darbesi

PKK'ya
'pençe' darbesi

​13 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı.
Yeni teklif

Yeni teklif

Fenerbahçe, Vedat Muriqi için fiyat artırdı.
Liderliği<br>resmen bıraktı

Liderliği
resmen bıraktı

May'in ​resmi olarak istifa ettiği duyuruldu.
Geceleri<br>ortaya çıkıyor

Geceleri
ortaya çıkıyor

​Batman'da vatandaşları tedirgin eden örümcek.
Türkiye'nin en<br>uzunu tamamlandı

Türkiye'nin en
uzunu tamamlandı

​Resmi açılışı önümüzdeki günlerde yapılacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.