Tunceli'de 1 terörist daha etkisiz hale getirildi - Son dakika Tunceli'de 1 terörist daha etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı, Tunceli’de bir teröristin daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi 29 Ağustos 2019, 09:48 Son Güncelleme: 29 Ağustos 2019, 10:21 IHA