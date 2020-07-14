Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Tuncelide 29 bölge geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi
English English
15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
TUNCELİ

Tunceli'de 29 bölge 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Tunceli'de, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar dolayısıyla 29 bölge, 15 Temmuz ile 31 Aralık tarihleri arasında "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Tunceli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi maksadıyla emniyet ve asayişi temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbirin alındığı bildirildi.

Uygulamanın kentteki bazı alanlar için geçerli olduğunun belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • "2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince, 30 Haziran 2020 tarihli ve 2709 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Tunceli merkez, Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye ilçeleri sınırlarındaki 29 ayrı bölge, 15 Temmuz ile 31 Aralık tarihleri arasında özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir."

Alevlerin ortasında mahsur kaldılar: Tunceli'de yangında mahsur kalan 2 işçi son anda kurtarıldı
GÜNDEM
Alevlerin ortasında mahsur kaldılar: Tunceli'de yangında mahsur kalan 2 işçi son anda kurtarıldı
Abone Ol Google News
Bayramda kısıtlama olacak mı?

Bayramda kısıtlama olacak mı?

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından konuşuyor.
Tunceliye özel önlem

Tunceli'ye özel önlem

Yirmi dokuz bölge 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi.
Bayrağımıza kimse el uzatamaz

Bayrağımıza kimse el uzatamaz

​Dışişleri Bakanlığı Kudüs'te Türk bayrağının yakılmasını kınadı.

Nükleer rekabete hazır olunmalı!

Nükleer rekabete hazır olunmalı!

​Trump'ın kararı ile silahlanma yarışı yeniden başladı.
Tunceli'de<br>can pazarı

Tunceli'de
can pazarı

Alevlerin ortasında kaldılar: İki işçi son anda kurtarıldı.

Erdoğan'a<br> tazminat ödeyecek

Erdoğan'a
tazminat ödeyecek

Yeniden görülen 'Man Adası' davasında karar çıktı.

Komandolarımızın nefesi enselerinde

Komandolarımızın nefesi enselerinde

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Pençe Harekatı açıklaması.
'Yıldırım 1' operasyonu başladı

'Yıldırım 1' operasyonu başladı

​Cudi'de başlatılan operasyonda 15 Temmuz detayı.
Türkiye - Azerbaycan

Türkiye - Azerbaycan

​Bin yıl önce vatan belledik bin yıl daha buradayız.
15 Temmuz Dijital Kütüphanesi

15 Temmuz Dijital Kütüphanesi

Dijital kütüphaneyi 1.3 milyon kişi ziyaret etti.
Bugün hesaba yatırıyoruz

Bugün hesaba yatırıyoruz

​Bakan Albayrak'tan çiftçilere bayram müjdesi.

Sağlık Bakanı Koca'dan önemli uyarı.

Diyanetten Ayasofya'da bulunan resimlerle ilişkin açıklama.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'ye Ayasofya tepkisi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.