Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Gündem Tuncelide PKKya büyük darbe Biri turuncu 3ü gri listede
TUNCELİ

Tunceli'de biri turuncu 3'ü gri listede bulunan teröristler etkisiz hala getirildi

Tunceli'de PKK'ya büyük darbe: Biri turuncu 3'ü gri listede

İçişleri Bakanlığından, Tunceli'de son iki günde 1'i 'Turuncu', 3’ü 'Gri' kategoride olmak üzere 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Haber Merkezi DHA
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Arşiv

İçişleri Bakanlığından, Tunceli'de son iki günde 1'i 'Turuncu', 3’ü 'Gri' kategoride olmak üzere 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İç güvenlik operasyonlarında Tunceli’de son iki günde 1’i Turuncu , 3’ü Gri kategoride olmak üzere toplam 4 terörist etkisiz hale getirildi. İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli-Merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen Sehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel-365 Operasyon’unda, etkisiz hale getirilen 4 teröristen birinin, sözde Dersim Saha Eyalet YPS Sorumlusu Hakkı Çemişgezek kod adlı Cihan Çelebi’nin Terörden Arananlar Listesi’nde 600 bin TL ödülle turuncu kategoride yer aldığı, diğer teröristler; sözde Batı Cephe YPS Sorumlusu Sidar kod adlı Mazlum Atar, sözde Dersim Eyalet YPS Gücünde Adnan Piro kod adlı Mahmut Alınbay ve sözde Dersim Saha Basın Sorumlusu Rızgar kod adlı Abdulkerim Avras’ın ise 300 bin TL ödülle Terörden Arananlar Listesi’nde gri kategoride yer aldığı tespit edilmiştir."

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