Gündem Tuncelide etkisiz hale getirilen 2 terörist bakın kim çıktı
TUNCELİ

Tunceli'de etkisiz hale getirilen 2 terörist, MLKP'nin Türkiye sorumluları çıktı

Tunceli'de etkisiz hale getirilen 2 terörist bakın kim çıktı

Tunceli kırsalında 10 Temmuz günü düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten 2'sinin terör örgütü MLKP'nin sözde Türkiye sorumlusu İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinin 'Mavi' kategorisinde yer alan 'Seydo Azad' kod adlı Taylan Kutlar (39) ile yardımcısı 'Gri' kategorideki 'Pirdoğan' kod adlı Hıdır Çallin (36) olduğu tespit edildi.

Haber Merkezi DHA
Etkisiz hale getirilen teröristler.
Etkisiz hale getirilen teröristler.

Tunceli'nin Munzur Vadisi bölgesinde 10 Temmuz günü savaş uçaklarının desteğiyle yapılan operasyonla etkisiz hale getirilen 5 teröristten 2'sinin kimliği belirlendi. Etkisiz hale getirilen 3 teröristin PKK'lı, 2'sinin ise MLKP'li olduğu ortaya çıktı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, etkisiz hale getirilen 5 teröristin cenazesi kimlik tespiti için Malatya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yapılan incelemede 2 teröristin kimliği belirlendi.


Kimliği belirlenen teröristlerden birinin MLKP'nin sözde Türkiye sorumlusu İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinin 'Mavi' kategorisinde yer alan ve 1,5 milyon lira ödülle aranan 'Seydo Azad' kod adlı Taylan Kutlar ile yardımcısı 'Gri' kategorideki 300 bin lira ödülle aranan 'Pirdoğan' kod adlı Hıdır Çalli'nin olduğu tespit edildi.

Aynı operasyonda etkisiz hale getirilen 3 PKK'lı teröristin kimliklerinin belirlenmesi için başlatılan çalışma sürüyor.

Türkiye ve KKTCyikarşılarında bulurlar!

Türkiye ve KKTC'yi
karşılarında bulurlar!

Barış Harekatı'nın 45. yılında Erdoğan'dan net mesaj.
Mehmetçik yaklaşıncaABD İHA uçurdu!

Mehmetçik yaklaşınca
ABD İHA uçurdu!

Sınırdaki hareketliliğin her anını merkeze aktarıyorlar.
AB ile yolayrımına gelindi

AB ile yol
ayrımına gelindi

​MHP Lideri Bahçeli'den AB'ye sert yanıt.
Kimlikleri<br>tespit edildi

Kimlikleri
tespit edildi

Tunceli'de etkisiz hale getirilen 2 terörist bakın kim çıktı.
Kim der 37 yaşında!

Kim der 37 yaşında!

Yıldız golcüden unutulmaz derbi performansı.
Daha dün gibi

Daha dün gibi

​Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden tam 45 yıl geçti.
TIR'a ok gibi saplandı

TIR'a ok gibi saplandı

​Kamyonet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
TSK havadan vurdu

TSK havadan vurdu

​Metina'daki operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

ABD kuvvetlerinin<br>girişini onayladı

ABD kuvvetlerinin
girişini onayladı

ABD'nin 500 asker göndermesi​ bekleniyor.

Köprüde kaza

Köprüde kaza

İstanbul'daki kazada çok sayıda yaralı var.
Yüzen saray Kuşadası'nda

Yüzen saray Kuşadası'nda

Kazak milyarderin yatı 2 milyon liralık yakıt aldı.
Katil HDP'li <br>vekilin kardeşi

Katil HDP'li
vekilin kardeşi

​Türk konsolos Köse'yi hedef alan terör saldırısının emri Mahmur'dan.
10 ile yağış uyarısı

10 ile yağış uyarısı

​Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.
Avrupa<br>sözünde durmuyor

Avrupa
sözünde durmuyor

​6 milyar avroluk taahhüdün 2,35 milyarı ödendi.
Körfez'de yeni kriz

Körfez'de yeni kriz

İran, Hürmüz Boğazı'nda İngiliz bandıralı tankere el koydu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.