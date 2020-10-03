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Gündem Tuncelide bir ahıra giren ayılar hayvanların yarısını boğarak yarısını pençeyle öldürdü
TUNCELİ

Tunceli'de haberleri: Ahıra giren ayılar hayvanların yarısını boğarak yarısını pençeyle öldürdü​

Tunceli'de bir ahıra giren ayılar hayvanların yarısını boğarak yarısını pençeyle öldürdü

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde ahıra giren ayılar, 70 hayvanın yarısını pençe darbeleriyle telef etti. 15 yıla yakın bir süredir hayvancılıkla uğraştığını aktaran besici Özkan Özdemir, “Normalde gece saatlerine kadar kadar nöbet tutuyorum. Ancak gündüz çalıştığım için sonrasında dinlenmek zorundayım. Sabah geldiğimde 70 tane hayvanımın yarısının boğularak yarısının pençeyle öldürüldüğünü gördüm. Yetkililerden zararımın giderilmesini istiyorum” dedi.

Haber Merkezi İHA
Telef olan hayvanlar
Telef olan hayvanlar

Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Göneli köyünde besici Özkan Özdemir’in ahırına çatıdan giren ayılar, 70 küçükbaş hayvanı telef etti.

İl ve İlçe Tarım Müdürlüğü’nden köye giden ekipler olaya ilişkin tutanak tutarken, besici Özdemir geçimini sağladığı hayvanların telef olmasından ötürü zorda kaldığını belirterek zararının giderilmesi talebinde bulundu.

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Zararımın karşılanmasını bekliyorum

15 yıla yakın bir süredir hayvancılıkla uğraştığını aktaran Özdemir, “2 yıldır da bu köydeyim. Burada ayı çok. Üç gün boyunca nöbet tuttum. Ancak ayı vurmanın cezası olduğu için bir şey yapamadım. Ayı ahırın tepesinden girerek 70 hayvanımı telef etti. Zararımın karşılanmasını bekliyorum. Eğer ben ayıya zarar verseydim bana ceza verilecekti” dedi.

Köylüleri ayı korkusu sardı: Kazma kürekle nöbet tutuyorlar
FOTOĞRAF 12
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Erzincan merkeze bağlı Ağılözü köyündeki 8 eve ayılar yiyecek bulmak için zarar verince, köylüler ateş yakıp, kazma ve küreklerle 24 saat sırayla nöbet tutmaya başladı.
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Aç kaldıkları için yiyecek arayan ayılar, kent merkezine 42 kilometre uzaklıktaki Ağılözü köyüne inip, kapı ve pencerelerini kırarak girdikleri 8 eve zarar verdi.
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Bahar ayları ile birlikte köylerine dönenler, gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadı.
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Özellikle arıcılık yapanların evlerine giren ayıların talanıyla ilgili jandarma ekipleri hasar tespit çalışması yaparak tutanak tuttu.
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150 haneli köye dadanan ayılara karşı köylüler ellerinde kazma ve küreklerle ateş başında nöbet tutmaya başladı.
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Gece geç saatlere kadar nöbet tutan köylüler yetkililerden çare bulunmasını istedi.
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Köyde yıllardır arıcılık yaparak geçimini sağlayan Murat Can(47), kışın boş kalan köylerine yazın tarla bahçe işlerini görmek için geldiklerini belirterek şunları söyledi:
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Birkaç gün önce köye geldiğimizde evlerde zarar meydana geldiğini gördük. Ayılar kapı, pencereleri kırmış içeri kadar girip yiyecek aramış. Her tarafı dağıtmışlar.
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Şu an tespit ettiğimiz kadarıyla 8 evimizde zarar oluşmuş. Devletimizin gerekli tedbirleri alarak bizlere yardımcı olmasını bekliyoruz.
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Ayılardan çok korkar hale geldik. Büyükbaş hayvanlarımız var ahırda. Onlara da saldırı olabilir. Geceleri yanımıza kazma, kürek almadan dışarı çıkamıyoruz. Silahımız bile yok.
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Dün akşam saatlerinde bir anda bir ayı ile karşılaştığını ifade eden Şahin Can (51) ise, Az ileriden geliyordum. Köpekler havlamaya başladı. Bir anda karşıma boz bir ayı köyün içerisinde karşıma çıktı. Çok korktum. Elimdeki feneri gözüne doğru tutunca beni fark edip kaçtı dedi.
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Köylüleri ayı korkusu sardı: Kazma kürekle nöbet tutuyorlar
Erzincan merkeze bağlı Ağılözü (Gırmana) köyüne dadanan ayılar yiyecek bulmak için kapı ve pencereleri kırarak 8 eve zarar verdi. Ayı korkusu saran köylü sakinleri sabaha kadar köyde ateş yakıp kazma, küreklerle nöbet tutmaya başladı.

Yarısını boğarak yarısını pençeyle öldürdü

Normalde gece saatlerine kadar kadar nöbet tuttuğunu aktaran Özdemir, “Ancak gündüz çalıştığım için sonrasında dinlenmek zorundayım. Sabah geldiğimde 70 tane hayvanımın yarısının boğularak yarısının pençeyle öldürüldüğünü gördüm. Yetkililerden zararımın giderilmesini istiyorum” diye konuştu.

Gündüz vakti köye ayı indi
OYNAT 01:27
Gündüz vakti köye ayı indi
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesindeki Yeşilova köyüne gündüz vakti ayı indi. Ayıyı köyden uzaklaştıramayan vatandaşlar yetkililerden yardım istedi. İlginç olay bugün akşam saatlerinde ilçe merkezine 5 kilometre mesafede bulunan Yeşilova köyü muhtarı Çetin Savaş'ın evinin önünde gerçekleşti. İddiaya göre, muhtar Savaş'a ait evin önüne inen boz ayı, köyde yaşayan bir vatandaşa saldıracağı sırada bölgede bulunan bir çoban köpeğinin saldırısı sonucu vatandaş ayının saldırısından ramak kala kurtuldu. Çoban köpeğine de saldıran ayıyı bir türlü alandan uzaklaştıramayan köylüler Kelkit Belediyesi'ni arayarak yardım istedi.
Kelkit Belediyesi Zabıt ekipleri ve Gümüşhane Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu iğne ile etkisiz hale getirmeye çalıştıkları ayı kaçarak köyde bulunan bir ahıra girdi. Ahırda bulunan hayvanlara saldıracağı sırada uyuşturucu iğne ile bayıltılan ayı, yetkililer tarafından özenle kamyonete yüklenerek köyden uzaklaştırıldı.


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