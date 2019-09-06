Tunceli'de iki şahsın kavgası sokakta gerginliğe neden oldu Tunceli'de iki şahsın kavgası sokakta gerginliğe neden oldu Tunceli'de pompalı tüfekle kendisini darp eden kişiyi sokaklarda arayan şahsa vatandaşlar tepki gösterdi. Şahıs, polis ve diğer vatandaşların araya girmesiyle olay yerinden uzaklaştırıldı.

Haber Merkezi 06 Eylül 2019, 16:10 Son Güncelleme: 06 Eylül 2019, 16:16 IHA