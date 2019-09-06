Gündem Tuncelide iki şahsın kavgası sokakta gerginliğe neden oldu
TUNCELİ

Tunceli'de iki şahsın kavgası sokakta gerginliğe neden oldu

Tunceli'de iki şahsın kavgası sokakta gerginliğe neden oldu

Tunceli'de pompalı tüfekle kendisini darp eden kişiyi sokaklarda arayan şahsa vatandaşlar tepki gösterdi. Şahıs, polis ve diğer vatandaşların araya girmesiyle olay yerinden uzaklaştırıldı.

Haber Merkezi IHA
Kalabalık bir grup, polis tarafından gözaltına alınan şahsı linç etmek istedi.
Kalabalık bir grup, polis tarafından gözaltına alınan şahsı linç etmek istedi.

Tunceli'de iddiaya göre, Moğultay Mahallesi’nde bir kahvede Z.T. ile S.S. adlı şahıslar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada S.S.’yi darp eden Z.T. olay yerinden uzaklaştı. Kafasına darbe alan S.S. ise aracındaki pompalı tüfeği alarak kendisini darp eden şahsı aramaya başladı.

Durumu gören vatandaşlar polise haber verdi.

Bazı vatandaşlar, S.S’nin elindeki pompalı tüfeği alarak polise teslim etti.

Olay yerinde çok sayıda vatandaş toplanırken, S.S. polis aracına bindirildiği esnada bazı vatandaşlar şahsa büyük tepki gösterdi.

Polis ekipleri ve duyarlı vatandaşların araya girmesiyle şahıs olay yerinden uzaklaştırıldı.

Ekipler şahsın aracında da inceleme yaptı.

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