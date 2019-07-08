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Tunceli'de iki TIR kafa kafaya çarpıştı: 7 kişi yaralandı

Tunceli'de iki TIR kafa kafaya çarpıştı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde iki TIR'ın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.
Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

Tunceli'deki kaza, öğle saatlerinde Tunceli-Ovacık karayolunda meydana geldi.

Ovacık yönüne ilerleyen Mustafa B.'nin kullandığı 23 AAB 499 plakalı TIR ile karşı yönden gelen Ahmet Y. yönetimindeki 23 AL 053 plakalı TIR kafa kafaya çarpıştı.

Kazada sürücülerle birlikte her iki TIR'da bulanan toplam 7 kişi yaralandı.

İhbarla kaza yerine sağlık görevlileri, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, ilk müdahalelerini yaptığı yaralıları ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Yaralılar acil serviste tedaviye alınırken, kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

Tunceli'de iki tır çarpıştı: 7 yaralı
FOTOĞRAF 7
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Tunceli'den Ovacık ilçesine giden Mustafa B. yönetimindeki 23 AAB 499 plakalı TIR, karşı yönden gelen Ahmet Y. yönetimindeki 23 AL 053 plakalı TIR'la, Merment Deresi mevkisinde çarpıştı.
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Olayda, yaralanan sürücüler ile araçlardaki 2'si çocuk 7 kişi, 112 Acil Servis ve Tunceli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Tunceli'de iki tır çarpıştı: 7 yaralı
Tunceli'de iki TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.


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