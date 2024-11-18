Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Antalya
Tur otobüsü çarptığı otomobili sürükleyip karşı şeride geçti: 1 ölü

Tur otobüsü çarptığı otomobili sürükleyip karşı şeride geçti: 1 ölü

08:3418/11/2024, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
Otobüs şoförü Hüseyin Köle gözaltına alındı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Otobüs şoförü Hüseyin Köle gözaltına alındı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'da tur otobüsü, çarpıştığı otomobili metrelerce sürükledikten sonra karşı şeride geçerek durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Ali Yılmaz (20) yaşamını yitirirken, tur otobüsündeki 13 yolcu ise kazayı yara almadan atlattı.

Antalya'nın Serik ilçesinde tur otobüsü, otomobil ile çarpıştı.


Kaza, akşam saatlerinde meydana geldi. Manavgat'tan Serik ilçesi istikametine seyinr halinde olan Hüseyin Köle yönetimindeki 07 BKP 115 plakalı tur otobüsü, kavşaktan geçmeye çalışan Ali Yılmaz yönetimindeki 07 AKH 810 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobili yaklaşık 20 metre sürükledikten sonra refüjdeki palmiye ağacını devrilen otobüs, karşı şeride geçip kaldırıma çarparak durabildi.


Kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü Ali Yılmaz, sıkıştığı araçta itfaiye görevlilerinin çalışmasıyla çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Ali Yılmaz kurtarılamadı. Tur otobüsündeki 13 yolcu büyük korku yaşarken, yaralanan olmadı. Olay yerine gelen trafik ekipleri yolu ulaşıma kapadı. Araçların çekilmesi ve belediye ekiplerinin temizlik çalışması yapmasının ardından trafik akışı kontrollü olarak yeniden sağlandı.


Otobüs şoförü Hüseyin Köle'nin gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


#Antalya
#kaza
#trafik

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ankara'da sular ne zaman gelecek? 18 Kasım ASKİ su kesintisi sorgulama ekranı...