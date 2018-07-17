Gündem Turanın telefonu bedelli açıklamasının ardından kilitlendi
POLİTİKA

Bedelli askerlik düzenlemesiyle ilgili AK Parti'den açıklama

Turan'ın telefonu bedelli açıklamasının ardından kilitlendi

Bedelli askerlikle ilgili detaylar belli oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın düzenlemeyi canlı yayından açıklamasının ardından binlerce mesaj aldı. Mesajların yoğunluğuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Turan, "Telefonumuzu sosyal medyada paylaşan bedellici arkadaşlar, telefonumuz kilitlendi, kimseyle iletişim kuramaz olduk, bilgilerinize" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bedelli askerlikle ilgili düzenlemenin bugün Meclis Başkanlığına sunulacağını açıkladı.

Bedelli askerlik düzenlemesiyle ilgili detayları canlı yayında paylaşan Turan, kendisiyle iletişim kurmaya çalılan vatandaşlara Twitter hesabından "Telefonumuzu sosyal medyada paylaşan bedellici arkadaşlar, telefonumuz kilitlendi, kimseyle iletişim kuramaz olduk" mesajı verdi.

Bedelli askerlikle ilgili detaylar belli oldu

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bedelli askerlikle ilgili hazırlanan kanun teklifini açıkladı. Yaş sınırının 25, ücretin ise 15 bin TL olacağını açıklayan Turan, 25 gün askerlik yapılacağını da belirtti.

Turan tarafından yapılan açıklamada bedelli askerlikten yaşı 25 olanların 15 bin lira karşılığında faydanalabilecekleri belirtildi.

Geçmiş dönem bedelli askerliğin tersine bu kez 25 günlük bir askerlik durumu söz konusu olacak. Bu durum da vatandaşların bedelli askerlik yapanlar tazminat alabilecek mi? sorusunun yanıtını aramasına neden oldu.

İsteyen tazminat alabilecek

25 günlük askerlik yapacak vatandaşlar istedikleri takdir de çalıştıkları kurumdan tazminatlarını alabilecekler.

Öte yandan bedelli askerlikten yararlanmak isteyen bireyler ücretsiz izin veya yıllık izin kullanarak da 25 günlük askerlik yapabilecekler.

25 günlük askere tazminat var mı?
EKONOMİ
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