Gündem Turgutluda iki aile arasında bıçaklı sopalı kavga 3 yaralı
MANİSA

Turgutlu'da iki aile arasında bıçaklı sopalı kavga: 3 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, iki aile arasında çıkan bıçaklı- sopalı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Subaşı Mahallesi Gani Sokak'ta meydana gelen olayda iddiaya göre iki aile arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede bıçak ve sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polisin gelmesiyle kavga sonlanırken, olayda Vedat İlbey (48), Velişah İlbey (18) ve Ali Rıza Açıkgöz (53) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kavgayı duyan ve hastaneye gelen İlçe Emniyet Müdürü Harun Tutak, olayla ilgili bilgi aldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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