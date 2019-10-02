Gündem Turist gibi davranıp sahte altın zinciri 16 bin liraya bozdurdu
BURSA

Bursa haberleri: Sahte altın zinciri 16 bin 200 liraya bozdurup, ortadan kayboldu

Turist gibi davranıp sahte altın zinciri 16 bin liraya bozdurdu

Bursa'da yabancı turist gibi davranan kimliği belirsiz şüpheli, girdiği kuyumcu dükkanında elindeki 18 ayar altın zinciri bozdurup, karşılığında 16 bin 200 lira aldı. Kuyumcu Oğuzkan Telci, zinciri tekrar kontrol ettiğinde altın değil, altın kaplama pirinç olduğu fark ederek durumu polise bildirdi.

Haber Merkezi DHA
Kuyumcuda yaşanan dolandırıcılık anı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kuyumcuda yaşanan dolandırıcılık anı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Bursa'daki olay cumartesi günü, merkez Osmangazi İlçesi Yeşilova Mahallesinde meydana geldi. Sabah kuyumcu dükkanını açan Oğuzkan Telci (28), vitrinini düzenlediği sırada içeriye yabancı uyruklu bir kişi girdi. Bu kişi, 18 ayar altın zincirini bozdurmak istediğini belirtti.

Şüpheli ile İngilizce iletişim kuran Telci, zincirin bir halkasını kontrol ettikten sonra, şüpheliye 14 bin lira teklif etti. Yaklaşık 1 saat süren pazarlığın ardından dolandırıcı ile Telci 16 bin 200 lirada anlaştı.

Telci, alışverişin ardından, müşterinin dükkandan ayrılmasıyla altın zinciri tekrar kontrol etmek istedi. Zincirin diğer halkalarını kesen Telci, halkaların altın kaplama pirinç olduğunu gördü. Dolandırıldığını anlayan Telci, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede yaptığı çalışmada şüphelinin kuyumcu dükkanından ayrıldıktan bir süre sonra koşarak kaçtığını belirledi.

Sahte altın zinciri incelemek üzere kriminal laboratuvarına götüren polis ekipleri, dolandırıcıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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