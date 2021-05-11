Turizm Bakan Yardımcısı Demircan'dan Vakıflar Haftası mesajı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, 11-17 Mayıs 2020 tarihleri arasında kutlanan Vakıf Haftası nedeniyle bir video mesaj paylaştı.

Vakıfların önemine ve üstlendiği vazifeye dikkat çeken Bakan Yardımcısı Demircan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"VAKFEDEN VE YAŞATANLARA NE MUTLU"

"İnsanlığın hikayesi, vakıf geleneğinin de hikayesidir. Yüzyıllardır süregelen insanlığın ve medeniyetimizin mihenk taşı, merhametin ve şefkatin kurumsal yapısı olan vakıflarımızın kurucularımızın ve çalışanlarımızın Vakıflar Haftası'nı tebrik ediyorum.

Merhamet bu dünyanın mayasıdır. Aynı şevk ve heyecanla yapılan vakıf eserlerinin ihya ve imar etmeye vakıflar kurmaya, dünyayı merhamet ve şefkatle kuşatmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Vakfeden, yaşayan ve yaşatanlara ne mutlu."

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