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ANKARA

Turizm Bakan Yardımcısı Demircan'dan Vakıflar Haftası mesajı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Vakıflar Haftası nedeniyle bir mesaj paylaştı. Vakıfların insanlığın ve medeniyetin mihenk taşları olduğuna dikkat çeken Demircan, "Vakıflar birlikte yaşam kültürümüzün nişanıdır, bu güne kadar öyle gelmiştir, ebede kadar da öyle gidecektir. Vakıflarımızın, kurucularımızın ve çalışanlarımızın vakıflar haftasını tebrik ediyorum" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Turizm Bakan Yardımcısı Demircandan Vakıflar Haftası mesajı
​Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, 11-17 Mayıs 2020 tarihleri arasında kutlanan Vakıf Haftası nedeniyle bir video mesaj paylaştı.

Vakıfların önemine ve üstlendiği vazifeye dikkat çeken Bakan Yardımcısı Demircan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"VAKFEDEN VE YAŞATANLARA NE MUTLU"

"İnsanlığın hikayesi, vakıf geleneğinin de hikayesidir. Yüzyıllardır süregelen insanlığın ve medeniyetimizin mihenk taşı, merhametin ve şefkatin kurumsal yapısı olan vakıflarımızın kurucularımızın ve çalışanlarımızın Vakıflar Haftası'nı tebrik ediyorum.

Merhamet bu dünyanın mayasıdır. Aynı şevk ve heyecanla yapılan vakıf eserlerinin ihya ve imar etmeye vakıflar kurmaya, dünyayı merhamet ve şefkatle kuşatmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Vakfeden, yaşayan ve yaşatanlara ne mutlu."

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