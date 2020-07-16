Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Türk akademisyenler yeni bir bakteri türü keşfetti Aşı çalışmaları başladı
English English
15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
BURSA

Bursa Uludağ Üniversitesi balıklarda yaşayan yeni bir bakteri türü tespit etti

Türk akademisyenler yeni bir bakteri türü keşfetti: Aşı çalışmaları başladı

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde görevli Prof. Dr. Soner Altun ve ekibi, daha önce rastlanmayan bir bakteri türünü tespit ettiği açıklandı. Prof. Dr. Altun, kültür balıklarında hastalığa neden olan farklı bakteri türlerinin bulunduğu ve bunların tespit ve isimlendirmeleri konusunda çalışmaların devam ettiğinin altını çizerek balıklarda kontrol önlemlerinin alınmasına yönelik aşı çalışmalarının sürdürüldüğünü ifade etti.

Haber Merkezi DHA
Bursa Uludağ Üniversitesi balıklarda yaşayan yeni bir bakteri türü keşfetti
Bursa Uludağ Üniversitesi balıklarda yaşayan yeni bir bakteri türü keşfetti

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Veteriner Fakültesi Su Ürünleri Hastalıkları Anabilim Dalı’nda görev yapan Prof. Dr. Soner Altun ve ekibi tarafından yeni bir bakteri türü tespit edildi.

DHA
Bursa Uludağ Üniversitesi literatüre yeni bir bakteri türü kazandırdı.

BUÜ Veteriner Fakültesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Su Ürünleri Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyeleri, ‘Akuakültürden izole edilen Vibrio spp. ve Pseudomonas spp. türlerinin identifikasyonu, genotiplendirilmesi, antimikrobiyal duyarlılık ve direnç genlerinin belirlenmesi’ konusunda yürüttükleri TÜBİTAK projesinde yeni bir Pseudomonas türü tanımladı.
Çalışma hakkında bilgi veren Su Ürünleri Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Soner Altun, Türkiye’nin, gökkuşağı alabalığı üretiminde Avrupa ülkeleri arasında en yüksek üretim kapasitesine sahip olduğunu ve bu üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla da balıklarda hastalık yapan etkenlerin tespiti ve bunlara yönelik koruma kontrol önlemlerin alınması gerekliliğini vurguladı.

DHA
Prof. Dr. Soner Altun ve ekibi

TÜRKİYE’NİN 6 FARKLI BÖLGESİNDE İNCELEME YAPILDI

Prof. Dr. Altun, ekibinde yer alan araştırma görevlileri Dr. Muhammed Duman ve İzzet Burçin Satıcıoğlu ile kültürü yapılan gökkuşağı alabalıklarında hastalıkların tespiti amacıyla 2010 yılından bu yana Türkiye’nin 6 farklı bölgesinde inceleme çalışmaları yaptıklarını ve balıklarda hastalık yapan birçok etken tespit ettiklerini kaydetti. Prof. Dr. Altun, uluslararası alanda ilk defa isimlendirilen ‘Pseudomonas sivasensis’ bakterisinin, mikrobiyoloji alanında yeni tür tanımlamalarının yapıldığı ‘Systematic and Applied Microbiology’ dergisinde de yayımlandığını söyledi.

DHA
Bursa Uludağ Üniversitesi'nin literatüre kazandırdığı yeni bakteri.

POLİFAZİK ANALİZLER İLE YENİ TÜR OLDUĞU KANITLANDI

Prof. Dr. Soner Altun, bakterinin bulunuş öyküsünü ise şöyle anlattı;

  • “Bu bakteri türü, Su Ürünleri Hastalıkları Anabilim Dalı çalışma ekibi tarafından 2013 yılında Sivas’ta bir alabalık işletmesinden Pseudomonas sp. olarak izole edildi. Yapılan polifazik analizlerle de yeni bir tür olduğu belirlenmiştir. İspanyol araştırmacılarla yapılan işbirliği sonrası bakteri Pseudomonas sivasensis olarak isimlendirildi. Bu etkenin aynı zamanda İsviçre ve Belçika’da akciğer enfeksiyonu geçiren klinik hastalardan da izole edildiği rapor edildi.”

AŞI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Prof. Dr. Altun, kültür balıklarında hastalığa neden olan farklı bakteri türlerinin bulunduğu ve bunların tespit ve isimlendirmeleri konusunda çalışmaların devam ettiğinin altını çizdi. Prof. Dr. Altun, bakteri türlerinin tespiti sonrasında ise balıklarda kontrol önlemlerinin alınmasına yönelik aşı çalışmalarının sürdürüldüğünü vurguladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 15 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 17, vaka sayısı 947
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 15 Temmuz koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 17, vaka sayısı 947

Uzmanlar açıkladı: Kurbanlıklarda bugüne kadar koronavirüs etkeni tespit edilmedi
KORONAVİRÜS
Uzmanlar açıkladı: Kurbanlıklarda bugüne kadar koronavirüs etkeni tespit edilmedi

Çin'de yeni salgın: Hıyarcıklı veba
DÜNYA
Çin'de yeni salgın: Hıyarcıklı veba

Uzmanlar 'siyah maske'ye karşı uyarıyor: Hiçbir koruyuculuğu yok, egzama ve sivilce yapabilir
KORONAVİRÜS
Uzmanlar 'siyah maske'ye karşı uyarıyor: Hiçbir koruyuculuğu yok, egzama ve sivilce yapabilir

PCR testi şartı arayan ülkelere gidecekler ücretli test yaptırabilecek : PCR testinin ücreti 110 TL
EKONOMİ
PCR testi şartı arayan ülkelere gidecekler ücretli test yaptırabilecek : PCR testinin ücreti 110 TL

Dr. Muammer Yıldız maske tartışmalarına son noktayı koydu
KORONAVİRÜS
Dr. Muammer Yıldız maske tartışmalarına son noktayı koydu

Kovid-19'un seyrini kan grubu ile ilişkilendiren yeni bir araştırma açıklandı
KORONAVİRÜS
Kovid-19'un seyrini kan grubu ile ilişkilendiren yeni bir araştırma açıklandı

Trans yağların sebep olduğu hastalıklar binlerce can alıyor
HAYAT
Trans yağların sebep olduğu hastalıklar binlerce can alıyor

Uzmanlar İstanbulluları uyardı: Kenelerden Lyme hastalığı bulaşabilir
HAYAT
Uzmanlar İstanbulluları uyardı: Kenelerden Lyme hastalığı bulaşabilir
Abone Ol Google News
Aşı savaşları mı başladı?

Aşı savaşları mı başladı?

İngiltere, ABD ve Kanada'ya hacker saldırısı iddiası.
İstiklale çok yakıştı

İstiklal'e çok yakıştı

​Atlı Polis birlikleri göreve başladı.
Yüzde 2den yüzde 10a çıktı

Yüzde 2'den
yüzde 10'a çıktı

​Bolu'da koronavirüs testlerinde korkutan sonuç.

Yeni bir bakteri<br> türü keşfedildi

Yeni bir bakteri
türü keşfedildi

​Türk akademisyenler aşı çalışmalarına başladı.

HDP önündeki<br>nöbet bir genci daha kurtardı

HDP önündeki
nöbet bir genci daha kurtardı

​Güvenlik güçlerine teslim olan PKK'lı terörist ailesine teslim edildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.