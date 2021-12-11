Türk Alman Üniversitesi'nde öğretim görevlisine köpekler saldırdı

Cuma akşamı Türk Alman Üniversitesi’nde bir öğretim görevlisi çalışmalarını tamamladıktan sonra, kampüsün içindeki açık otoparkta park halinde bulunan aracına doğru yürürken köpek saldırısına uğradı. Saldırının 12-14 köpek tarafından gerçekleştiği kamera kayıtlarında görüldü.

Kampüsünün içerisinde çok sayıda köpek bulunan üniversite, daha önce bazı şikayetler üzerine köpeklerin bir kısmını kampüsün dışındaki çitlerle çevrili özel bir alana kapatmıştı. Okuldaki öğrenciler ve öğrenci kulüpleri köpeklerin bakımını üstleniyor.

KÖPEKLERİN BULUNDUĞU ALANIN KAPISINI AÇTILAR

Artı49.com'da yer alan habere göre: Diğer kamera görüntülerinden, köpekler için hazırlanan özel alanın kapısının bazı şahıslar tarafından açıldığı ve köpeklerin serbest bırakıldığı gözüküyor. Üniversite yaptığı açıklamada, köpeklerin özel alanının kapısını açan şahıs veya şahısların tespit edilmeye çalışıldığını ve görüntülerin savcılığa intikal ettirileceğini kamuoyuna sundu.

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Olay aydınlatılana kadar, kampüsteki köpeklerin hepsi okul yönetimi tarafından toplatılıyor. Okuldaki hayvan sever öğrenciler, okul yönetiminden toplanan köpeklerin akıbetiyle ilgili bilgi almak istiyorlar. Öğrenciler, sadece saldıran köpeğin tespit edilmesini diğer köpeklerin yıllardır içinde yaşadıkları kampüsten uzaklaşmamasını istiyorlar ve bu sebeple okul rektörlüğüne mail kampanyası başlattılar.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ TEDAVİ ALTINDA

Üniversite, saldırıya uğrayan öğretim görevlisinin köpek saldırısı sebebiyle ciddi şekilde yaralandığını ve halihazırda hastanede tedavi altında olduğunu açıkladı.

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