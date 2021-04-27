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ANKARA

​Türk-Amerikan ilişkilerinin seviyesi düştü: Erdoğan’dan Biden’a sert cevap

Türk-Amerikan ilişkilerinin seviyesi düştü: Erdoğan’dan Biden’a sert cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden’ın 1915 olayları için “soykırım” ifadesini kullanmasına sert tepki gösterdi: ABD Başkanı Biden, bir asırdan daha uzun süre önce yaşanmış acı olaylarla ilgili mesnetsiz, haksız, hakikatlere aykırı ifadeler kullanmıştır. Türkiye’nin kırmızı çizgisi olan FETÖ ve PKK/PYD’ye verilen destekle uyguladıkları ambargo ve F-35’ler ilişkilerimize zarar vermiştir. Son gelişmelerin üzerine tuz biber olan 24 Nisan açıklamasıyla artık Türk-Amerikan ilişkileri bu seviyesinin de çok gerisine düşmüştür.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Türk-Amerikan ilişkilerinin seviyesi düştü: Erdoğan’dan Biden’a sert cevap
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Nisan’da 1915 olaylarını tarihi bir skandalla ‘soykırım’ olarak tanımlayan ABD Başkanı Joe Biden’a sert tepki gösterdi:

Biden hukuku hiçe saydı
GÜNDEM
Biden hukuku hiçe saydı
  • ABD Başkanı Biden, bir asırdan daha uzun süre önce yaşanmış acı olaylarla ilgili mesnetsiz, haksız, hakikatlere aykırı ifadeler kullanmıştır. Hiçbir tarihi ve hukuki ifadesi olmayan bu söylemleri milletimizi ve bizi üzmüştür. Türkiye olarak tarihte yaşanan acıların yarıştırılması gibi bir anlayışı kesinlikle insani bulmuyoruz. Ama şayet böyle bir yola girilecekse bu yarıştan alnı ak, vicdanı müsterih, kalbi mutmain çıkacak tek millet ve devletin biz olduğunu da hatırlatmak isteriz.

HODRİ MEYDAN

Tarihteki olayların araştırılması ve hakikatlerin ortaya çıkartılması, bu işin erbabına, tarihçilere bırakılmalıdır, siyasetçilere değil. Biz kendimize bu kadar güvenirken karşı tarafın iddia sahibi olarak gerçeklerin peşinde koşmak yerine meseleyi ısrarla siyasi zemine taşıması, işin aslını göstermeye zaten tek başına yeterlidir. Aslında 24 Nisan’da insani trajedi anlamında hiçbir şey olmamıştır. 24 Nisan 1915 sadece Osmanlı’nın savaş halinde bulunduğu ülkelerle bir olup aleyhine faaliyet yürüten örgütleri kapatıp, 235 yöneticisini tutukladığı gündür. Acaba Amerika’nın arşivlerinde ne kadar belge var, varsa açabiliyor mu? Avrupa’da var mı, açabiliyor mu? Hodri meydan diyoruz.

Yalanlara karşı 10 gerçek
GÜNDEM
Yalanlara karşı 10 gerçek

SOYKIRIM YAFTASINI YAPIŞTIRAMAZSINIZ

  • Eğer soykırım diyorsanız şöyle kendinizi aynaya bakıp bir değerlendirmeniz lazım. Bütün gerçekler ortadayken, kalkıp da Türk’e, Türk milletine ‘soykırım’ yaftasını yapıştıramazsınız. Ermeni iddialarıyla ilgili ortada herhangi bir somut delil olmadığı gibi uluslararası mahkeme kararı da mevcut değildir. Büyük vaatlerle kandırılan Ermenilerin Avrupa, ABD, Rusya tarafından bu yalanlarla örtmeye çalışmasından kaynaklanıyor.

TÜRK-ABD İLİŞKİLERİNİN SEVİYESİ DÜŞTÜ

Türkiye’nin kırmızı çizgisi olan FETÖ ve PKK/PYD’ye verilen destekle uyguladıkları ambargo ve F-35’ler ilişkilerimize zarar vermiştir. Son gelişmelerin üzerine tuz biber olan 24 Nisan açıklamasıyla artık Türk-Amerikan ilişkileri bu seviyesinin de çok gerisine düşmüştür.

TGB'den ABD'nin sözde Ermeni soykırımı kararına tepki için konsolosluklar önünde protesto gösterisi
GÜNDEM
TGB'den ABD'nin sözde Ermeni soykırımı kararına tepki için konsolosluklar önünde protesto gösterisi

Kardeşlerimizin yanında olacağız

  • KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştüğünü belirten Erdoğan, “Görüşmemizde Cenevre’de gerçekleştirilecek 5+1 BM toplantısını ele aldık. Tatar, egemen eşitliğe dayalı 2 vizyonu gündeme getirecek. Biz de Türkiye olarak bu vizyona destek vereceğiz. Kıbrıs’ı çözümsüzlüğe mahkum etmek isteyen, Kıbrıs Türk’ü kardeşlerimizi ambargolarla yıldırmaya çalışan zihniyete müsamaha göstermeyeceğiz. Toplantının sonucu ne olursa olsun, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
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