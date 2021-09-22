Türk askeri Nahçıvan'da: 'Sarsılmaz Kardeşlik 2021 Tatbikatı” başlıyor

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) yapılan paylaşımda, “Azerbaycan ordusu ile Nahçıvan’da icra edeceğimiz ‘Sarsılmaz Kardeşlik 2021 Tatbikatı’na katılacak personelimiz için 1’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında uğurlama töreni yapıldı. Kahraman askerlerimizi Nahçıvan’daki Ümit Köprüsü’nde Azerbaycan’ın kahraman askerleri karşıladı” ifadeleri kullanıldı.
O anlara ait fotoğraflar da paylaşımda yer aldı.
Azerbaycan Ordusu ile Nahçıvan’da icra edeceğimiz “Sarsılmaz Kardeşlik 2021” Tatbikatı'na katılacak personelimiz için 1’inci Mekanize Piyade Tugay K.lığında uğurlama töreni yapıldı. Kahraman Askerlerimizi Nahçıvan’daki Ümit Köprüsü'nde Azerbaycan’ın Kahraman Askerleri karşıladı. pic.twitter.com/r3HzNex8sC
Azerbaycan Ordusu ile Nahçıvan’da icra edeceğimiz “Sarsılmaz Kardeşlik 2021” Tatbikatı'na katılacak personelimiz için 1’inci Mekanize Piyade Tugay K.lığında uğurlama töreni yapıldı. Kahraman Askerlerimizi Nahçıvan’daki Ümit Köprüsü'nde Azerbaycan’ın Kahraman Askerleri karşıladı. pic.twitter.com/r3HzNex8sC— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 22, 2021