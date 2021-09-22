Gündem Türk askeri Nahçıvanda Sarsılmaz Kardeşlik 2021 Tatbikatı başlıyor
ANKARA

Türk askeri Nahçıvan'da: 'Sarsılmaz Kardeşlik 2021 Tatbikatı” başlıyor

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusu ile Nahçıvan’da icra edilecek “Sarsılmaz Kardeşlik 2021 Tatbikatı”na katılacak personelin Ümit Köprüsü’nde karşılandığı anları paylaştı.

Haber Merkezi İHA
Türk askeri Nahçıvanda: Sarsılmaz Kardeşlik 2021 Tatbikatı” başlıyor
Azerbaycan askerleri, askerlerimizi Nahçıvan’daki Ümit Köprüsü’nde karşıladı.

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) yapılan paylaşımda, “Azerbaycan ordusu ile Nahçıvan’da icra edeceğimiz ‘Sarsılmaz Kardeşlik 2021 Tatbikatı’na katılacak personelimiz için 1’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında uğurlama töreni yapıldı. Kahraman askerlerimizi Nahçıvan’daki Ümit Köprüsü’nde Azerbaycan’ın kahraman askerleri karşıladı” ifadeleri kullanıldı.

O anlara ait fotoğraflar da paylaşımda yer aldı.

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