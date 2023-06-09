Türk askerini gören Kosovalılar sevinçlerini İbrahim Tatlıses şarkısı ile paylaştı

Kosova'ya giden Türk komando taburu İbrahim Tatlıses şarkısıyla karşılandı.
NATO'nun isteği üzerine harekete geçirilen komando taburu, olayların meydana geldiği Kosova'ya gönderildi.
Türk komandolarının olayların yaşandığı Kosova'ya sevk edilmesi, dünyada gündem oldu. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in, Türkiye'nin kilit rolüne vurgu yaptığı açıklama paylaşıldı.
"Türkiye barışı koruma operasyonuna katılacak"
İngiltere merkezli The Guardian, askerlerin söz konusu ülkeye varışından önce yayınladığı haberinde, Türkiye'nin, Kosova'nın kuzeyinde yaşanan huzursuzluk nedeniyle barışı koruma operasyonuna katılacağını vurguladı.
Türk askerine sevgi seli
Dünya basını Türk askerinin Kosova'ya gitmesini yakından takip ederken Kosovalılar da ülkeye giden Türk komando taburunu sevinçle karşıladı.
Türk askerini gören bir Kosovalı, sosyal medyada sevincini İbrahim Tatlıses şarkısı ile paylaştı.