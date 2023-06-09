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Türk askerini gören Kosovalılar sevinçlerini İbrahim Tatlıses şarkısı ile paylaştı

Kosova'da meydana gelen olaylar sonrası NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nın talebi üzerine görevlendirilen Türk askerinin intikali devam ediyor. Kosovalılar, ülkeye giden Türk komando taburunu sevinçle karşıladı. Türk askerini gören bir Kosovalı, sosyal medyada sevincini İbrahim Tatlıses şarkısı ile paylaştı.

10:51 . 9/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
Kosova'ya giden Türk komando taburu İbrahim Tatlıses şarkısıyla karşılandı.

Kosova'ya giden Türk komando taburu İbrahim Tatlıses şarkısıyla karşılandı.

NATO'nun isteği üzerine harekete geçirilen komando taburu, olayların meydana geldiği Kosova'ya gönderildi.

Türk komandolarının olayların yaşandığı Kosova'ya sevk edilmesi, dünyada gündem oldu. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in, Türkiye'nin kilit rolüne vurgu yaptığı açıklama paylaşıldı.

ABD merkezli Associated Press haber ajansı,
"Türk kuvvetleri, NATO liderliğindeki barış güçlerini desteklemek üzere Kosova'da."
diye yazdı.


"Türkiye barışı koruma operasyonuna katılacak"

İngiltere merkezli The Guardian, askerlerin söz konusu ülkeye varışından önce yayınladığı haberinde, Türkiye'nin, Kosova'nın kuzeyinde yaşanan huzursuzluk nedeniyle barışı koruma operasyonuna katılacağını vurguladı.

Türk askerine sevgi seli

Dünya basını Türk askerinin Kosova'ya gitmesini yakından takip ederken Kosovalılar da ülkeye giden Türk komando taburunu sevinçle karşıladı.

Türk askerini gören bir Kosovalı, sosyal medyada sevincini İbrahim Tatlıses şarkısı ile paylaştı.


#Kosova
#Türk askeri
#NATO
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