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ESKİŞEHİR

Türk Bayrağı ve kolonyalı 'asker harçlığı' sömürüsü

Dolandırıcılar Eskişehir'de yeni bir yöntemle vatandaşın milli duygularını sömürüyor. Celp dönemlerinde ellerinde Türk Bayrağı ve kolonya ile dolaşan dolandırıcılar, "Arkadaşımız askere gidecek, maddi durumu yok" diyerek para topluyor.

Haber Merkezi İHA
Dolandırıcılar bir tepsiye Türk Bayrağı ve kolonya koyarak para topluyorlar.
Dolandırıcılar bir tepsiye Türk Bayrağı ve kolonya koyarak para topluyorlar.

Son zamanlarda artan, ’Arkadaşımız askere gidecek, maddi durumu yok’ denilerek para toplayan şahıslara dikkat edilmesi gerektiği belirtiliyor. İnsanların milli duygularını sömürerek tepsi, Türk bayrağı ve kolonya ile park ve kafeleri dolaşan bu şahıslara vatandaşların itibar etmemesi, durumu güvenlik birimlerine iletmesi gerekiyor.

Para vermeyenlere ısrar ediyorlar

Eskişehir’de, özellikle askerlik celp dönemlerinde kafe, park ve alışveriş merkezleri kimliği belirsiz şahıslar tarafından mesken tutulmuş durumda. Bir tepsi içinde, Türk bayrağı ve kolonya bırakılarak vatandaşları tek tek dolaşan bu şahıslar, ’Arkadaşımız askere gidecek, maddi durumu yok’ diyerek para topluyor. Özellikle kentin yoğun bölgelerine gidip, insanların milli duygularını sömürerek para koparmaya çalışan şahıslar, karşılık bulamadığı takdirde de ısrarlarına devam ediyor. Bu esnada bazı vatandaşlar ‘tepki görme’ korkusuyla para verse de, bazı vatandaşlar ise şahısları polis ekiplerine bildiriliyor.

Öte yandan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ise, vatandaşların bu tarz kişilere itibar etmemesi konusunda uyarıda bulundu.

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