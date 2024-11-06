Türk dünyası Gazze için güçlü durmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kırgızistan'da Manas Nişanı takdim edildi.
Kırgızistan’daki Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk dünyasına Gazze’ye sahip çıkılması için çağrı yaptı: “Türk dünyası olarak Gazze’de yaşanan insanlık dramı karşısında güçlü duruş sergilememiz gerekiyor.”
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan’da bulunan Erdoğan’ın dün yoğun bir programı vardı. Erdoğan, Türkiye-Kırgızistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 6. Toplantısı’nda konuştu, ardından da
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov
ile ikili görüşme yaptı. Erdoğan ve Caparov, iki ülke arasındaki anlaşmaların imza töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ortak basın toplantısı düzenledi.
ORTAKLIKTA SEVİYE YÜKSELTTİK
ORTAKLIKTA SEVİYE YÜKSELTTİK
Burada konuşan Erdoğan, 2011'de tesis edilen Stratejik Ortaklık ilişkilerini imzalanan belgeyle kardeşliğe yakışır şekilde "
Kapsamlı Stratejik Ortaklık
" seviyesine yükselttiklerini dile getirdi. Erdoğan, şunları kaydetti: "
Bugün ayrıca güvenlik, savunma, sanayii ve terörle mücadelede atılabilecek ortak adımları değerlendirdik. Bu vesileyle değerli kardeşime FETÖ ile mücadelemize verdiği destek için teşekkür ediyorum. Bu dayanışmanın önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceğine inanıyorum. Türkiye, Kırgızistan'a yatırım yapan ilk 5 ülke arasındadır. Artık dünyada bir marka haline gelen inşaat firmalarımız ülkenizde toplam değeri 1 milyar dolara yaklaşan 90'dan fazla projeyi tamamlamıştır. Bu temelde yatırımların karşılıklı teşviki ve iş insanlarımızın desteklenmesi konusunda yapılabilecekleri değerli kardeşimle beraber ele aldık."
ÖNCELİKLİ GÜNDEM İSRAİL MEZALİMİ
ÖNCELİKLİ GÜNDEM İSRAİL MEZALİMİ
Erdoğan "
Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarındaki ve Lübnan'daki İsrail mezalimi görüşmelerimizde öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldı. Türk dünyası olarak Gazze'de yaşanan insanlık dramı karşısında güçlü duruş sergilememiz gerekiyor
" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Caparov ile küresel ve bölgesel meseleler hakkında da fikir alışverişinde bulunduklarını aktaran Erdoğan şöyle devam etti: "
Çok boyutlu ilişkilerimizi uluslararası teşkilatlar bünyesinde de sürdürüyoruz. Yarın yapılacak 11. Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde Kırgız Cumhuriyeti, aile meclisimizin dönem başkanlığını Kazakistan'dan devralacak. Kırgızistan'ın, dönem başkanlığında 'Birliğimiz gücümüzdür' şiarıyla Türk dünyasında iş birliğinin daha da gelişmesine önemli katkıda bulunacağına tüm samimiyetimle inanıyorum."
ULUSLARARASI SİSTEMİ TEHDİT EDİYOR
ULUSLARARASI SİSTEMİ TEHDİT EDİYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Kırgızistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 6. Toplantısı'nda yaptığı konuşmada da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değindi. Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarında süren İsrail mezaliminin küresel ölçekte vicdanları derinden yaraladığını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti: "
İsrail'in şimdi de Lübnan'a yönelik saldırıları tüm bölge güvenliğini ve uluslararası sistemi tehdit ediyor. Şuşa'da yapılan gayriresmi Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde Gazze'de sivillerin ayrım gözetmeden hedef alınmasını kınamış, acil ateşkes ve insani yardım çağrısında bulunmuştuk. Türk dünyası olarak Filistin meselesinin kalıcı ve adil çözümü için çabalarımızı sürdürmemiz son derece önemlidir. Bu minvalde İsrail'e yönelik uluslararası baskının artırılması için Birleşmiş Milletler dahil çok taraflı girişimlerimize Kırgızistan'ın sağladığı destek için teşekkür ederim."
5 MİLYAR DOLAR HEDEFİ
5 MİLYAR DOLAR HEDEFİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Caparov ile görüşmesinde ikili ticaret hacmi hedefini 5 milyar dolar seviyesine çıkarmakta mutabık kaldıklarını vurguladı. Türkiye'nin, Kırgız Cumhuriyeti'ndeki en büyük yatırımcı ülkeler arasında olduğuna dikkati çeken Erdoğan,
"1992'den beri Kırgızistan'da faaliyet gösteren TİKA bugüne kadar 1000'in üzerinde projeyi hayata geçirdi. Bugün açılışını yapacağımız
Türk-Kırgız Dostluk Devlet Hastanesi bu projeler arasındadır. Hastaneye ismimi vermenizin beni ziyadesiyle onurlandırdığını ifade etmek isterim
” diye konuştu. Erdoğan ayrıca, Kırgızistan ile terörle mücadeledeki iş birliğine ilişkin, "FETÖ başta olmak üzere terörün her türlüsüne karşı mücadelemizin
kesintisiz süreceğine inanıyorum"
dedi.
Aytmatov’u unutmadı
Aytmatov’u unutmadı
- Bişkek'te, Ürkün Anıtı'nı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, anıta çelenk bıraktı ve yetkililerden bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Kırgız yazar ve devlet adamı Cengiz Aytmatov'un kabrini ziyaret etti. Erdoğan, Aytmatov'un kabri başında Kur'an-ı Kerim tilavetini dinledi.
Erdoğan’a Manas Nişanı
Erdoğan’a Manas Nişanı
Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen törenle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Manas Nişanı takdim edildi. Törende, Cumhurbaşkanı Caparov, Erdoğan'a birinci derece “
Manas Nişanı
”nın “Kırgız Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki stratejik ortaklığı geliştirmeye ve iki ülke halkları arasındaki dostane ilişkileri güçlendirmeye yönelik katkılarından” dolayı takdim edildiğini kaydetti.
19 anlaşma imzalandı
19 anlaşma imzalandı
- İki liderin baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ülkeler arasında çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi. İki ülke arasında güvenlik, savunma sanayii, tarım, göç, ticaret, enerji, borç silme ve finansal iş birliği, ekonomi, sağlık, su kaynakları, hidroeltrik santralleri inşası ve kültür gibi alanlarda 19 ayrı anlaşma imzalandı.
Caparov'a Togg
Caparov'a Togg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'a, Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'u hediye etti. “
Pamukkale beyazı
” rengindeki otomobili inceleyen Erdoğan ile Caparov, daha sonra Togg önünde fotoğraf çektirdi. Caporav da Erdoğan'a, at hediye etti. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, bir süre sevdikleri atı havuç ve elma ile besledi.
Köklerinizle bağınızı koparmayın
Köklerinizle bağınızı koparmayın
Kırgızistan temasları kapsamından Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'ni ziyaret Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak Kırgız gençlerinin daha aydınlık bir gelecek kurmalarına destek olmak amacıyla eğitim öğretim sahasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. Üniversitede öğrenciler, akademisyenler ve davetlilere hitap eden Erdoğan, "
Manas Üniversitesi'nin 2 yıl üst üste dünyanın en başarılı 1000 yükseköğrenim kurumu arasına girdiğini öğrenmekten memnuniyet duydum. Bu başarı sadece Kırgızistan ve Türkiye için değil, tüm Türk dünyası için bir gurur kaynağıdır
" şeklinde konuştu. Üniversite öğrencilerine seslenen Erdoğan, kökleriyle bağı zayıflamış, hatta kopma noktasına gelmiş ağaçların kuruyup devrilmesinin mukadder olduğunu vurguladı. Erdoğan, “
Tarihinizle, medeniyet değerlerinizle, ailenizle, inancınız ve ideallerinizle bağlarınızı asla koparmayın
” dedi.
Türkiye stratejik ortaktır
Türkiye stratejik ortaktır
Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Altıncı Toplantısı'nda konuşan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, “T
ürkiye, Kırgızistan için kardeş ve stratejik ortak bir ülkedir. Ben iki ülkenin ve iki halkın ortak kaderine inanıyorum
” dedi. Caparov, Türk şirketlerinden, ülkedeki küçük ve orta ölçekli Hidroelektrik Santralleri'nin (HES) kurulumuna katılma imkanını değerlendirmelerini istedi. Kırgız ürünlerin Türkiye'ye ihracatının önemine değinen Caparov, Kırgızistan'da üretilen malların Türkiye'ye ihracatında gümrük kolaylığı getirilmesi çağrısında bulundu.
KIRGIZİSTAN’A İLAÇ FABRİKASI KURUN
KIRGIZİSTAN’A İLAÇ FABRİKASI KURUN
Caparov, dünyadaki gelişmeler doğrultusunda ulaşım ve lojistik konuların öneminin arttığını belirterek, Türkiye'ye ulaşacak Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolu projesini hayata geçirdiklerini anlattı.
Türkiye'nin tıbbi malzeme ve yüksek kalitede ilaç üretiminde lider konumda olduğunu belirten Caparov, Kırgızistan'da ilaç fabrikası kurulmasını talep etti.
Dostluk hastanesini açtı
Dostluk hastanesini açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Bişkek'te inşa edilen Recep Tayyip Erdoğan Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi'nin açılışını yaptı. Açılışta konuşan Erdoğan, böyle bir hastaneyi Kırgızistan'a kazandırdıkları için mutlu olduklarını belirterek, "
150 yataklı böyle bir hastane ile iftihar etmekten başka herhangi bir şey olmaz
” dedi. Duaların okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, hastanenin açılış kurdelesini kesti. Açılış sonrası Erdoğan hastanede incelemelerde bulunup, yetkililerden bilgi aldı.
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