Gündem Türk dünyasının ezgileri Yıldırımda yankılandı
BURSA

Türk dünyasının ezgileri Yıldırım'da yankılandı

Yıldırım'da 'Orhun'dan Tuna'ya, Türk'ün ezgi dünyası' konseri

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
​Türk dünyasının ezgileri Yıldırım​da yankılandı
​Türk dünyasının ezgileri Yıldırım​'da yankılandı.

Yıldırım Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Orhun’dan Tuna’ya, Türkün Ezgi Dünyası’ konseri, büyük beğeni ile izlendi. Ulukök Türk Dünyası Müzik Topluluğu tarafından, Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdem Özdemir koordinatörlüğünde ‘Orhun’dan Tuna’ya, Türkün Ezgi Dünyası’ konseri verildi.

Türk dünyasının ezgileri Yıldırım'da yankılandı
Türk dünyasının ezgileri Yıldırım'da yankılandı

Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konsere AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten ve çok sayıda davetli katıldı.

Türk dünyasının ezgileri Yıldırım'da yankılandı
Türk dünyasının ezgileri Yıldırım'da yankılandı

Türk Boyları’nın müziklerini geleneksel enstrüman ve lehçeleriyle icra eden ‘Ulukök Türk Dünyası Müzik Topluluğu’ vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.

Türk dünyasının ezgileri Yıldırım'da yankılandı
Türk dünyasının ezgileri Yıldırım'da yankılandı

Yıldırım Belediyesi’nin Bursa’nın kültür ve sanat hayatına önemlikatkılar sağladığını ifade eden AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, “Belediyemizi ve Başkanımız Oktay Yılmaz’ı, Yıldırım’a kazandırdıklarından dolayı kutluyor ve hemşehrilerimiz adına kendilerine teşekkür ediyorum. Biz kadim bir medeniyetin mensuplarıyız ve dünyanın dört köşesinde aynı sesi aynı ezgiyi söyleyen, aynı gönülden coşan büyük bir aileyiz. Elbet bir gün hepsinin birliğine şahit olacağız” dedi.

Türk dünyasının ezgileri Yıldırım'da yankılandı
Türk dünyasının ezgileri Yıldırım'da yankılandı
Aşı olmayana ruhsat yok

Aşı olmayana ruhsat yok

​Kocaeli'de koronayla mücadele için yeni uygulama.
Hikayesi şaşırtıyor

Hikayesi şaşırtıyor

67 yıldır kırmızı giyiyor.
Asla izinvermeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buradan dikta hevesleri depreşenlere şu ikazı yapmak istiyorum...

​Şentop'tan HDP'li vekil Semra Güzel'in terör kampındaki fotoğrafına ilişkin açıklama.

​Şehrin altını üstüne getirdiler.

​Galatasaray'da Fatih Terim dönemi sona erdi.

​Google'da aratınca ilk sırada çıkıyordu.

​Büyük heyecan yaşatmıştı: Gerçek çok başka çıktı.

Türkiye'de bir ilk olacak: Bilim dünyası için büyük adım.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.