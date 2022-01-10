Yıldırım Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Orhun’dan Tuna’ya, Türkün Ezgi Dünyası’ konseri, büyük beğeni ile izlendi. Ulukök Türk Dünyası Müzik Topluluğu tarafından, Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdem Özdemir koordinatörlüğünde ‘Orhun’dan Tuna’ya, Türkün Ezgi Dünyası’ konseri verildi.

Türk dünyasının ezgileri Yıldırım'da yankılandı

Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konsere AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten ve çok sayıda davetli katıldı.

Türk dünyasının ezgileri Yıldırım'da yankılandı

Türk Boyları’nın müziklerini geleneksel enstrüman ve lehçeleriyle icra eden ‘Ulukök Türk Dünyası Müzik Topluluğu’ vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.

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Türk dünyasının ezgileri Yıldırım'da yankılandı

Yıldırım Belediyesi’nin Bursa’nın kültür ve sanat hayatına önemlikatkılar sağladığını ifade eden AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, “Belediyemizi ve Başkanımız Oktay Yılmaz’ı, Yıldırım’a kazandırdıklarından dolayı kutluyor ve hemşehrilerimiz adına kendilerine teşekkür ediyorum. Biz kadim bir medeniyetin mensuplarıyız ve dünyanın dört köşesinde aynı sesi aynı ezgiyi söyleyen, aynı gönülden coşan büyük bir aileyiz. Elbet bir gün hepsinin birliğine şahit olacağız” dedi.