Türk dünyasının sesi Bursa’dan yükseldi

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı’nın (TÜRKSOY) Kültür Bakanları Daimî Konseyi 38. Dönem Toplantısı’nda 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Bursa’da etkinlikleri çoşkuyla başladı. Açılış törenine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Bagdat Amreyev, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Türksoy Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türk Devletlerinden gelen bakanlar ve büyükelçiler ile halk katıldı.

Tören öncesinde KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, salonun nbahçesinde Başkan Aktaş ile birlikte demir dövdü, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ise ateş üzerinden atladı.

GURURLU VE MUTLUYUZ

Törenin açılış konuşmasını yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, farklı medeniyetlerin buluşma noktası olan, Türk şehri, Osmanlı payitahtı, Türkiye Cumhuriyeti’nin dördüncü büyük kenti Bursa’nın 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti olmasının haklı gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Bursa’yı, bu unvana layık ayrıcalıklı etkinliklerle dünya vitrinine çıkartmanın gayreti içinde olduklarını dile getiren Başkan Aktaş, “Yıl boyunca gerçekleşecek, kongre ve seminerden, konser ve festivale, sinema, tiyatro ve sergiden söyleşiye dek geniş bir yelpaze de çok sayıda ulusal ve uluslararası etkinliklerle Bursa’mızın marka değerini artırmanın gayreti içinde olacağız” dedi.

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Alinur Aktaş

YÜREĞİMİZ BİR, KADERİMİZ BİR

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, tüm Türklerin yüreğinin bir, kaderinin bir, gönlünün bir, soyunun bir olduğunu belirterek Bursa’nın Türk tarihinde çok önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Osmanlı’ya başkentlik yapan Bursa’nın tarihi, ticareti, sanayisi, turizmi ve kültürüyle müstesna bir şehir olduğunu dile getiren Ersin Tatar, “TÜRKSOY’un Bursa’yı Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan etmesi çok yerinde ve isabetli karardır. Bu yıl Bursa etkinliklerle dünyaya en iyi şekilde tanıtılacaktır. Yakında bizler de TÜRKSOY’a dahil olarak Türk dünyasında ki yerimizi alacağız. Bizim geçmişimiz, gönlümüz ve kaderimiz birdir. Aramızdaki gönül bağlarının güçlenmesiyle Kıbrıs Türk halkının da diğer Türk halkları gibi birlik ve beraberliği ilelebet sürecektir” diye konuştu.

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‘BİR OLACAĞIZ, DİRİ OLACAĞIZ’

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ise, Türk Dünyası’nın Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Özbekistan ile büyüyerek devam ettiğini söyledi. “Bu coğrafyada bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, güçlü olacağız, birlikte Türk dünyası olacağız” diyen Binali Yıldırım, “Birbirimizle kenetleneceğiz. Kardeşliğimizi gözümüzün içi gibi koruyacağız. Ancak bir olursak, iri olursak, diri olursak hiç kimse bize bir şey yapamaz” şeklinde konuştu.

MÜREKKEPLE İNŞA EDİLMİŞ MEDENİYET

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise Türk kültürünün yayıldığı bölgelerde son derece köklü ve zengin bir geçmişi olan Nevruz Bayramı’nın tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini temenni etti. 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen medeniyetler diyarı Bursa’nın tarihi dokusu ve doğal güzellikleri ile Türk kültürünü ve mimarisini en iyi yansıtan şehirlerden biri olduğunu belirten Ersoy, “Bursa’nın sahip olduğu özellikleriyle yıl boyunca Türk Dünyası Kültür Başkenti sancağını başarı ile taşıyacağına gönülden inanıyorum. Bizler de 2022 yılı boyunca yapılacak kültür ve sanat etkinliklerde Bursa’ya destek olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kulandı.