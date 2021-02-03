Türk Eğitim-Sen'den LGS ve YKS talebi: Sınav tarihleri ertelensin

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, yazılı açıklamasında, LGS'nin 6 Haziran ve YKS'nin 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde yapılacağını hatırlattı.

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Lise ve üniversite yerleştirme sınavlarına hazırlanan 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin 1 Mart'ta yüz yüze eğitime başlayacağını belirten Geylan, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin aylardır maruz kaldıkları öğrenme kayıplarının telafi edilmesi için imkanımız olacak. Öğrencilerimizin bu imkandan azami derecede faydalanabilmesi için MEB'e çağrıda bulunuyor ve 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimini aksatmayacak şekilde sınavların olabildiğince geç tarihte yapılmasını sağlamasını bekliyoruz."

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Turgay Polat'ın "Bu yıl LGS ve YKS eskisi gibi olmamalı" başlıklı yazısına buradan ulaşabilirsiniz.