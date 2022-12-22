Türk ekonomisinin yeni atılımı: Dijital kalkınma

Serkan Cantürk’ün son yıllarda hem dünyada hem de Türkiye’de çok konuşulan ve geleceği şekillendireceği düşünülen dijital dönüşüm ve dijital kalkınma ile alakalı kaleme aldığı ‘Konvansiyonel Kalkınmadan Dijital Kalkınmaya Türkiye’ adlı kitabı Aktif Yayınevi’nden çıktı.

Serkan Cantürk’ün uzun süren çalışmalarının ardından kaleme aldığı kitapta, Türkiye ekonomisinde yeni dönemin satır başlarından biri olan dijital dönüşüm ve dijital kalkınmaya dikkat çekiyor. ‘Konvansiyonel Kalkınmadan Dijital Kalkınmaya Türkiye’ adlı kitabında, Yeni nesil teknolojilerin ekonomiyi nasıl şekillendirdiği, 21. yüzyılda ekonominin iki mega trendi dijital dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınmanın birbirini nasıl etkilediği ve Türkiye’nin dijital dönüşüm politikalarını hangi uygulamalarda gerçekleştirdiğini tek tek okuyucuya aktarıyor.

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Kitabın tanıtım bülteninde şu ifadelere yer verildi;

Konvansiyonel kalkınmadan bilgi ve teknoloji temelli dijital kalkınmaya evrilen küresel gelişmeler karşısında türkiye de kayıtsız kalmamış 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Ulusal Yapay Zeka Stratejisi 2021-2025 başta olmak üzere BİT merkezli hedefler ile bu hedeflere yönelik politikalar ve eylemler belirlenmiştir.

Küresel pandemi sürecinde doğrusal ekonomiden ‘döngüsel ekonomi’ye geçmenin seçenek değil zorunluluk olduğunun daha iyi anlaşılması ile yeşil ekonomi ve dijital devrim gibi kavramların öncülüğünde iş ve sürdürülebilir kalkınma modeli hızla değişmektedir. Aynı zamanda küresel yeni standartlar demek olan dönüşüm rekabet endekslerini de kökten değiştirme potansiyeline sahiptir. Güç ve mülkiyet kavramının anlam ve değerini yeniden belirleyen dijital devrim odaklı bilgi ekonomileri, bugün ve geleceğin belirleyicisi olacaktır.

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Serkan Cantürk kimdir?

Serkan Cantürk, hem bir akademisyen, hem de genç bir siyasetçi. Bilgisayar Mühendisi olan Cantürk, hem İngiltere’de hem de Amerika’da Finans ve İşletme üzerine yüksek lisans yaptı. Cantürk, Schiller International Üniversitesi'nde yaptığı MBA Uluslararası İşletme yüksek lisansını birincilikle tamamladı. İktisat doktorasını Marmara Üniversitesi'nde tamamlayan Cantürk, iyi derece İngilizce ve Rusça bilmektedir. İstinye Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Dr. Öğretim Üyeliği de yapan Serkan Cantürk, 2019'dan beri İstanbul Kağıthane'de AK Parti ilçe başkanlığını da yürütmektedir.