Türk hava sahasında verilen meteorolojik hizmetlere ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Abdulkadir Uraloğlu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki tarafından imzalanan Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmelik uyarınca sivil havacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu meteorolojik hizmetler, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünün kural, tavsiye ve standartları çerçevesinde yürütülecek.
Yönetmelikle sivil havacılık meteorolojisi hizmetlerinde görev alan personelin nitelik, yetkinlik ve yeterlilikleri ile ilgili konularda da düzenlemeye gidildi. Bu kapsamda, havalimanlarında çalışan personelin yetkinliğinin ulusal ve uluslararası standartlarda olması sağlanacak.
Havalimanlarında verilen meteorolojik hizmetler de yapılan düzenlemeyle tanımlanmış oldu. Yönetmelikle ayrıca sivil havacılığa hizmet veren Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, SHGM ve MGM arasındaki koordinasyon ve işbirliği belirli standartlara bağlandı. Böylece söz konusu kurumlar arasındaki faaliyet ve işbirlikleri daha anlaşılır ve hızlı yürütülecek.