Gündem Türk kadınını aşağılayan gösteriye KADEMden suç duyurusu
BALİKESİR

Türk kadınını aşağılayan gösteriye KADEM'den suç duyurusu

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende bir kadının zincire vurulduğu gösteriye ilişkin savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Haber Merkezi DHA
Türk kadınını aşağılayan gösteriye KADEMden suç duyurusu
KADEM'den Balıkesir'deki görüntülere ilişkin suç duyurusu

Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamındaki efelerin gösterisi sırasında bir kadın, üzerine siyah çarşaf örtülüp, zincire bağlandı.

Efeler, kadını zincirden kurtarırken, siyah çarşafın altından ise beyaz elbiseleriyle çıkan kadın, Türk bayrağıyla protokole poz verdi.

Edremit Belediyesinin Türk kadınını aşağılayan skandal gösterisine tepki: Türk kadınının zincire vuracak adam anasından doğmadı
OYNAT 01:23
Edremit Belediyesinin Türk kadınını aşağılayan skandal gösterisine tepki: Türk kadınının zincire vuracak adam anasından doğmadı
Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

İlçenin kurtuluşunun temsili olarak canlandırılmasının ardından tören resmigeçitle sona erdi. AK Parti'li Edremit Belediye Meclisi Üyesi Murat Tuna, törende kurtuluşun canlandırıldığı bölümde, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Edremit Şubesince sunulan temsile tepki gösterdi. Tuna, üzeri siyah örtüyle kapatılan bir genç kızın zincirle bağlanması ve ardından efelerin zinciri çözüp örtüyü açmasıyla tamamlanan temsile ilişkin, 'Türk kadınını zincire vuracak daha anasından doğmadı. Türk kadınını kim zincire vurdu? Neyin hesabını yapıyorsunuz? Onu düzenleyenler kimse, hesabını verecek.' diyerek tören alanından ayrıldı.

Öte yandan yapılan gösteriyle ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Gösteriyle Edremit'in esareti ve kurtuluşunun anlatılmasının amaçlandığı belirtildi. Gösteriyi düzenleyen komite hakkında soruşturma başlatılırken, KADEM üyeleri, "Hakaret", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından savcılığa şikayet dilekçesi sundular.

Dilekçede, "Alenen inançları gereği kapalı kıyafetler tercih eden Türk kadınları aşağılanmış, hakir görülmüş, şeref ve saygınlıkları ayaklar altına alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

KADEM üyeleri adına Hukuk Kurulu Başkanı Canan Sarı'nın yaptığı basın açıklamasında, "Bu ülkedeki milyonlarca örtülü kadına hayatı zindan eden, onların hayallerini çalan, tam da bu zihniyettir. Gerçek bir özgürleşme için, kendisi gibi düşünüp yaşamayan insanları hor görüp aşağılayan bu çağdışı zihniyetin ortadan kalkması şarttır. Toplumsal barışın sağlanması da bu köhne zihniyetin en azından saygı duyma eşiğini aşmasıyla mümkün olabilecektir" ifadeleri yer aldı.

Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal merkeze alındı
GÜNDEM
Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal merkeze alındı
Abone Ol Google News
Afrin kahramanları sevdiklerine kavuştu

Afrin kahramanları sevdiklerine kavuştu

200'den fazla JÖH mensubu görevini başarıyla tamamladı.
Ses getiren iddia: TFF yeni hocasıyla anlaştı

Ses getiren iddia:
TFF yeni hocasıyla anlaştı

​A Milli Takım'ın yeni teknik direktörünün belli olduğu iddia edildi.
Beyaz Saray Afgan mültecileri ABDye getiren uçuşların neden durdurulduğunu açıkladı: Kızamığa rastladık

Tıp Ödülleri sahiplerini buldu

Tıp Ödülleri sahiplerini buldu

​Eczacıbaşı Tıp Onur Ödülü Prof. Şahin ve Dr. Türeci'ye verildi.

​Son yirmi dört saatin bilançosu belli oldu.

​'Elde ettiğimiz her başarıda en büyük pay kadınlara aittir.'

​Sağlık Bakanı Koca'dan okullarda PCR testi açıklaması.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fırsatçılarla mücadele ederek milletimizin refah seviyesini yukarı taşıyacağız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ege Denizi'nde göçmenlerin yaşadığı trajediye ilişkin konuştu.

Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuşuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.