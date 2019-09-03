Türk Kızılay ve Rus Kızılhaçı yardım için bir arada

İdlib'de yaşanan insani trajedi başta olmak üzere ortak insani yardım faaliyetlerinin icrası gibi çeşitli alanlarda ortak çalışmaların yürütülmesi amacıyla Türk Kızılay ile Rus Kızılhaçı arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Beyoğlu'ndaki Türk Kızılay İstanbul Genel Başkanlık Ofisinde düzenlenen törende, anlaşmayı Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ve Rus Kızılhaçı Başkanı Raisa Lukuttsova imzaladı.

Kınık, imza töreni öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Kızılay ile Rus Kızılhaçı arasındaki iş birliği protokolünün çok geniş alanda uygulanacağını söyledi.

Bu çerçevede tarihi uzun yıllara dayanan Rus Kızılhaçı ve Türk Kızılay arasındaki ilişkinin bundan sonraki dönemini modelleyecekleri bir anlaşma çerçevesi olacağını belirten Kınık, "Genel olarak Türkiye'deki özellikle mülteci krizi ve dünyadaki mülteci kriziyle ilgili Türk Kızılay'ın yaptığı çalışmalardan elde ettiği kazanımları paylaşmış olacağız" dedi.

Kınık, kan bankacılığı, afete toplumların hazırlanması, ulusal derneğin finansal sürdürülebilirliğinin sağlanması gibi pek çok konuda karşılıklı iş birliği çerçevelerinin oluşacağını aktararak, devamında şu ifadeleri kullandı:

''Önümüzdeki yılın başına kadar bu alanlarla ilgili karşılıklı görev güçleri oluşturularak gerek Moskova'da gerekse Türkiye'de ekipler yol haritalarını ve faaliyet planlarını netleştirecek. Bundan sonraki süreçte de daha yakın iş birliğiyle ortak projelerimizi, uygulamalarımızı gerçekleştirmiş olacağız. Bu çerçevede Sayın mevkidaşım Lukuttsova'ya teşriflerinden dolayı şükranlarımı arz ediyorum.''

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''Özellikle Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu'nun devletler ve toplumlar nezdindeki yakınlaşmasına iki ulusal derneğin atacağı imza da katkı sağlayacak. Bu aynı zamanda iki ulusal derneğin dünyadaki acının, insan ızdırabının dindirilmesi ve çatışma bölgelerindeki sivillerin korunması ve insani yardım faaliyetlerinin daha geniş coğrafyalara ulaştırılabilmesi için yeni bir pencere açacak.''

"Türk Kızılay ile yapılan anlaşmalar çok önemli"

Rus Kızılhaçı Başkanı Raisa Lukuttsova da Türk Kızılay ve Rus Kızılhaçı arasındaki iş birliğine basının ilgisinin kendisi için çok mutluluk verici olduğunu söyledi.

Son dönemlerde Rusya ile Türkiye arasındaki iş birliklerinin güçlenmesinin çok önemli olduğunu dile getiren Lukuttsova, "Özellikle son zamandaki Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının Rusya ziyareti esnasındaki iş birliklerinin daha güçlenmesi ve aynı şekilde ulusal dernekler seviyesindeki iş birliklerinin yapılması çok önemlidir" diye konuştu.

"Biz siyasetten uzağız fakat devletler arasındaki iş birlikleri ulusal dernekler arasındaki iş birliklerinin güçlenmesi için destek oluyor" diyen Lukuttsova, şunları kaydetti:

"Rus Kızılhaçı olarak Kerem Kınık Bey'e teşekkür etmek istiyorum, Rus Kızılhaçı'na olan ilgisinden ve dünyadaki tüm ulusal derneklere verdikleri destekten dolayı. Kerem Kınık Bey'in son dönemlerdeki Kızılay-Kızılhaç dünyasındaki tüm ulusal derneklere destekleri çok büyük. Özellikle son dönemlerde Türk Kızılay ile yapılan anlaşmalar çok önemli. Bugün tarihi bir gün, iki ulusal dernek arasındaki anlaşma çok anlam ifade ediyor"

Lukuttsova, "Rus Kızılhaçı, Suriye savaşında zor durumda olanlara destek veriyor mu veya nerelere destek veriyor" şeklindeki soruya şu yanıtı verdi:

"Rus Kızılhaçı olarak Türk Kızılay'dan çok büyük farkımız yok. Biz de Suriye'den Rusya'ya gelen mülteci çocuklara, ihtiyaç sahiplerine aynı şekilde destek vermeye çalışıyoruz. Çalışma alanlarımız olarak çok büyük farkımız yok. Aynı şekilde Türk Kızılay gibi gelen mültecilere destek vermeye çalışıyoruz."