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Türk Kızılay: Yılın ilk yarısında 1 milyon 250 bin üniteden fazla kan bağışlandı

Türk Kızılay, kan bağışının acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğu vurgulayarak 2023 dönemine ilişkin verileri paylaştı. Buna göre, yılın ilk altı ayında 1 milyon 250 bin üniteden fazla kan bağışlandı, düzenli bağışçı sayısı 822 bini aştı.

13:08 . 13/06/2023 Salı
AA
Düzenli bağışçı sayısı 822 bini aştı.

Düzenli bağışçı sayısı 822 bini aştı.

Türk Kızılay'dan 14 Haziran Dünya Kan Bağışçıları Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, gönüllü ve düzenli olarak kan bağışı yapanlara teşekkür edildi.



Kızılay'a yılın ilk altı ayında 1 milyon 250 bin üniteden fazla kan bağışlandığı bildirilen açıklamada, kan bağışında bulunan 19-25 yaş arasındakilerin sayısının arttığı belirtildi.


İlk kez kan bağışında bulunanların sayısının 360 bini aştığı, bu yılki düzenli bağışçı sayısının ise 822 binin üzerinde olduğu kaydedilen açıklamada, kemik iliği nakli gerektiren tedavilerde önemli rol oynayan aktif kök hücre adaylarının 980 bine yaklaştığı, bu yılın ilk yarısında 48 bin kök hücre bağışçı adayının kaydedildiği ifade edildi.







#Türk Kızılay
#kan bağışı
#kök hücre
43 dakika önce
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