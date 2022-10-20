Türk ​Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık: Kızılaycılara yardımcı olunuz

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kınık, kan bağış noktalarının kaldırılması hakkında şikayet aldıklarını ifade ederek,
"Anlayış bekliyoruz, lütfen. Kent meydanlarındaki seyyar kan bağış noktalarımızın kaldırılması yönünde bazı belediye, valilik ve esnafımızdan şikâyetler alıyoruz.
Öncelikle her gün ama her gün;
9.000 kişiden kan alıp işleyip
1.500 hastanede
20.000 hastaya ulaştırmak zorundayız
İhtiyacımız olan 3 milyon tam kan, 9 milyon ünite kan bileşenini biz de diğer gelişmiş ülkeler gibi kent meydanlarından topluyoruz
Tamam, kent silüeti ve ticaret önemli.
Peki ama insan hayatı?
Kıymetli belediye başkanlarımız, valilerimiz, esnafımız kızılaycılara yardımcı olunuz" paylaşımında bulundu.
❗️ANLAYIŞ BEKLİYORUZ, LÜTFEN
Kent meydanlarındaki seyyar Kan Bağış noktalarımızın kaldırılması yönünde bazı Belediye, Valilik ve esnafımızdan şikâyetler alıyoruz
Öncelikle hergün ama hergün;
9.000 kişiden kan alıp işleyip
1.500 hastanede
20.000 hastaya ulaştırmak zorundayız
⬇️ pic.twitter.com/I7ngFY1YsH
❗️ANLAYIŞ BEKLİYORUZ, LÜTFEN