Türk ​Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık: Kızılaycılara yardımcı olunuz

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kınık, kan bağış noktalarının kaldırılması hakkında şikayet aldıklarını ifade ederek,

"Anlayış bekliyoruz, lütfen. Kent meydanlarındaki seyyar kan bağış noktalarımızın kaldırılması yönünde bazı belediye, valilik ve esnafımızdan şikâyetler alıyoruz.

Öncelikle her gün ama her gün;

9.000 kişiden kan alıp işleyip

1.500 hastanede

20.000 hastaya ulaştırmak zorundayız

İhtiyacımız olan 3 milyon tam kan, 9 milyon ünite kan bileşenini biz de diğer gelişmiş ülkeler gibi kent meydanlarından topluyoruz

Tamam, kent silüeti ve ticaret önemli.

REKLAM

Peki ama insan hayatı?

Kıymetli belediye başkanlarımız, valilerimiz, esnafımız kızılaycılara yardımcı olunuz" paylaşımında bulundu.

❗️ANLAYIŞ BEKLİYORUZ, LÜTFEN



Kent meydanlarındaki seyyar Kan Bağış noktalarımızın kaldırılması yönünde bazı Belediye, Valilik ve esnafımızdan şikâyetler alıyoruz



Öncelikle hergün ama hergün;

9.000 kişiden kan alıp işleyip

1.500 hastanede

20.000 hastaya ulaştırmak zorundayız

⬇️ pic.twitter.com/I7ngFY1YsH — Kerem Kınık (@drkerem) October 20, 2022

GÜNDEM Afganistan’ın tamamına erişebiliyoruz