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ANKARA

Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık: Kızılaycılara yardımcı olunuz

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kınık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kan bağış noktalarının kaldırılması yönünde alınan şikayetlere 'anlayış bekliyoruz, lütfen' diyerek tepki gösterdi. Dr. Kınık, "Tamam, kent silüeti ve ticaret önemli peki ama insan hayatı? Kıymetli belediye başkanlarımız, valilerimiz, esnafımız Kızılaycılara yardımcı olunuz" dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Türk ​Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık: Kızılaycılara yardımcı olunuz
Kızılay kan bağışı toplama noktası.

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kınık, kan bağış noktalarının kaldırılması hakkında şikayet aldıklarını ifade ederek,

"Anlayış bekliyoruz, lütfen. Kent meydanlarındaki seyyar kan bağış noktalarımızın kaldırılması yönünde bazı belediye, valilik ve esnafımızdan şikâyetler alıyoruz.

Öncelikle her gün ama her gün;

9.000 kişiden kan alıp işleyip

1.500 hastanede

20.000 hastaya ulaştırmak zorundayız

İhtiyacımız olan 3 milyon tam kan, 9 milyon ünite kan bileşenini biz de diğer gelişmiş ülkeler gibi kent meydanlarından topluyoruz

Tamam, kent silüeti ve ticaret önemli.

Peki ama insan hayatı?

Kıymetli belediye başkanlarımız, valilerimiz, esnafımız kızılaycılara yardımcı olunuz" paylaşımında bulundu.

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