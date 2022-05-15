Türk Kızılayında Kerem Kınık yeniden Başkan

Türk Kızılayı 103. Genel Kurulu, Ankara ATO Congresium’da yapıldı. Seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Kerem Kınık, yeniden başkan seçildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda davetlinin katıldığı genel kurul toplantısında, Kızılay’ın hem Türkiye’de hem de dünyada her alanda mazlumların yanında olduğu mesajı verildi.

51 ÜLKEDE YARDIM ELİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Kızılayı’nın, din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın 150’den fazla ülkede etkinlik gösterdiğine işaret etti. Oktay, “Türk Kızılayı, özellikle geçtiğimiz 10 yılda kapasitesini artırmış, faaliyet alanlarını genişletmiş ve dijital dönüşüme uyum sağlamıştır. Sadece geçtiğimiz yıl 15 milyondan fazla insanımıza Kızılay eliyle sosyal yardım ulaştırılmış, bu yardımların toplam tutarı 600 milyon lirayı aşmıştır. Ülkemizin kan ihtiyacının yüzde 90’ı Kızılay vasıtasıyla karşılanmıştır. Kızılay yine geçtiğimiz yıl 51 ülkede 8,5 milyon kişiye milletimizin yardım elini uzatmıştır. Kızılay kültürünün yeni nesillere aktarılması ve gönüllü gençlerin Kızılay yapısının içinde yer alıp proje üretiyor olması, yarınlar açısından umut vericidir” dedi.

KÜRESEL VİCDANIN SESİ

Genel Kurul toplantısında başkanlığa yeniden seçilen Kerem Kınık, dünyada her yerine yardım elini uzatmaya devam edeceklerini söyledi. Kınık, “Her geçen gün yoksulluğun, ızdırabın arttığı dünyada ‘insanlık ölmedi’ demek, merhameti yaşatmak, küresel vicdanın sesi olmak için varız” şeklinde konuştu.

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