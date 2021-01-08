Türk Konseyi'nden Türksat 5A tebriği: Türkiye'nin başarılarıyla gurur duyuyoruz Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi), yeni uydu Türksat 5A'nın uzaya fırlatılması nedeniyle Türkiye'yi tebrik etti. Yapılan açıklamada "Türk Konseyi kurucu üyesi Türkiye, Türksat 5A haberleşme uydusunu ABD Florida'dan uzaya başarıyla fırlattı. Türk Konseyi olarak Türkiye'yi tebrik ediyor, üye ülkelerimizin teknolojik başarılarıyla gurur duyuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi 08 Ocak 2021, 21:29 Son Güncelleme: 08 Ocak 2021, 21:36 AA