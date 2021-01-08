Gündem Türk Konseyinden Türksat 5A tebriği Türkiyenin başarılarıyla gurur duyuyoruz
ANKARA

Türk Konseyi'nden Türksat 5A tebriği: Türkiye'nin başarılarıyla gurur duyuyoruz

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi), yeni uydu Türksat 5A'nın uzaya fırlatılması nedeniyle Türkiye'yi tebrik etti. Yapılan açıklamada "Türk Konseyi kurucu üyesi Türkiye, Türksat 5A haberleşme uydusunu ABD Florida'dan uzaya başarıyla fırlattı. Türk Konseyi olarak Türkiye'yi tebrik ediyor, üye ülkelerimizin teknolojik başarılarıyla gurur duyuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi AA
Türksat 5A
Türksat 5A

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi), yeni uydu Türksat 5A'nın uzaya fırlatılması nedeniyle Türkiye'yi tebrik etti.

Türk Konseyinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Konseyi kurucu üyesi Türkiye, Türksat 5A haberleşme uydusunu ABD Florida'dan uzaya başarıyla fırlattı. Türk Konseyi olarak Türkiye'yi tebrik ediyor, üye ülkelerimizin teknolojik başarılarıyla gurur duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Sabaha karşı ABD'nin Florida eyaletinin Cape Canaveral üssünden yörüngeye gönderilen Türksat 5A, Türkiye'nin uzaydaki yedinci aktif uydusu olma özelliğini taşıyor.

  • GENİŞ BİR COĞRAFYADA HİZMET VERECEK
  • Türksat 5A haberleşme uydusu, Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'i kapsayan geniş bir coğrafyada, TV yayıncılığı ve veri haberleşme hizmetleri sunacak.

Türksat 5A uydusu uzaya fırlatıldı
TEKNOLOJİ
Türksat 5A uydusu uzaya fırlatıldı

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