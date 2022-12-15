Türk milletine ve Cumhurbaşkanı'na hakaret etmişti: Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Kolivar'a 9 yıl hapis istemi

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, katıldığı bir televizyon programında "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için böyle 20 senedir başında yöneticiler duruyor'' açıklamasında bulunarak büyük tepki topladı.

Kolivar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 301/1. maddesi uyarınca "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ve devletin yargı organlarını alenen aşağılamak" suçundan resen soruşturma başlatılan Kolivar, polis tarafından gözaltına alındı.

Adliyeye çıkarılan Kolivar, sorgulandığı nöbetçi cumhuriyet savcısınca sevk edildiği hakimlik tarafından 9 Kasım'da tutuklandı.

Kararda, Kolivar'ın, delillerin henüz toplanmamış olması, mevcut delil durumu, atılı suçun niteliği ve öngörülen cezanın alt ve üst sınırı dikkate alınarak "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan tutuklanmasına hükmedildiği belirtilmişti. Kolivar, 18 Kasım'da tahliye oldu.

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İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar için istenen ceza belli oldu. Kolivar hakkında, 'Halkın bir kesimini sosyal sınıf farklılığına dayanarak alenen aşağılama', 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'Türk milletini alenen aşağılama' suçlarından, 9 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kolivar hakkındaki yargılama, İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 7 Nisan'da başlayacak.

GÜNDEM Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar tahliye edildi

GÜNDEM Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar gözaltına alındı